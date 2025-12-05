Katja Krasavice offenbart Missbrauch durch ihren Ex-Freund

Katja Krasavice (29) hat in einem bewegenden Statement auf Social Media schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund erhoben. Die Rapperin, die jahrelang eine On-Off-Beziehung mit ihm führte, gab an, von den letzten sieben Jahren extrem traumatisiert zu sein. "Ich bin den emotionalen und körperlichen Missbrauch leid", schrieb Katja in einer Instagram-Story. Die Beziehung endete laut Raptastisch Anfang dieses Jahres, nachdem Differenzen über den unerfüllten Kinderwunsch ihres Ex-Freundes unüberbrückbar wurden. Doch trotz der Trennung scheint das Kapitel noch nicht abgeschlossen, denn die Berliner Künstlerin arbeitet geschäftlich weiterhin mit ihm zusammen.

In ihrem aktuellen Posting offenbart Katja, dass ihr Ex sie speziell während der Trennungsphase enorm unter Druck gesetzt habe, noch härter zu arbeiten. Besonders stört sie sich daran, mit einem anderen Künstler, der ebenfalls von ihm betreut wird, verglichen zu werden, der "ja so tolle Umsätze macht". Dies sei für sie eine extrem belastende Situation, wie sie betonte: "Wir sind alles Maschinen, mein Lieber, die du missbrauchen kannst, wie du willst." Doch nun scheint Katja entschlossen, bald Klartext zu reden: "Es wird eine Frage der Zeit sein, bis ich alles öffentlich machen werde, um mich von meinem Schmerz zu befreien."

Auf Social Media hat Katja in der Vergangenheit vor allem durch ihre gut gelaunte Offenheit überzeugt und war stets für ihre provokanten und humorvollen Beiträge bekannt. Umso alarmierender wirken ihre aktuellen Schilderungen, die sich deutlich von ihrem sonstigen Auftreten abheben. Die Rapperin hat es sich seit Beginn ihrer Karriere zur Aufgabe gemacht, für weibliche Selbstbestimmung einzutreten – sei es in ihrer Musik oder ihrem Auftreten auf Instagram und Co. Gerade deshalb dürften ihre jüngsten Äußerungen viele Fans beunruhigen, die Katja für ihre Stärke und Unabhängigkeit bewundern.

Imago Katja Krasavice beim Bild-Renntag am 1. Mai 2025 in Gelsenkirchen

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

