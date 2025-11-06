Alkoholfahrt: Strafbefehl gegen Katja Krasavice erlassen

Katja Krasavice (29) lieferte sich in den vergangenen Monaten ein Hin und Her mit der Polizei. Ende Mai war sie in Leipzig betrunken, zu schnell und über rote Ampeln gefahren. Nun bestätigt die Staatsanwaltschaft gegenüber RTL, dass Ende Oktober ein Strafbefehl erlassen wurde. In dem Urteil, das auch ohne Prozess seine Gültigkeit hat, ist eine Geldstrafe im sechsstelligen Bereich festgesetzt. Obendrein muss die Influencerin ihren Führerschein abgeben und darf zehn Monate lang nicht mehr Auto fahren.

Bis zum 17. November hat die Beschuldigte die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Bei der Polizeikontrolle war damals eine Blutalkoholkonzentration von 1,4 Promille bei Katja festgestellt worden. Anfangs beteuerte sie, dies zu bereuen, doch kurz danach teilte sie Instagram-Storys, in denen sie sich offenbar über die Konsequenzen des Vorfalls lustig machte. Sie behauptete außerdem, dass sich einer der Polizisten mit einem unlauteren Angebot bei ihr gemeldet habe, weigerte sich dann jedoch, Beweise davon an die Polizei weiterzuleiten.

Katja polarisiert schon seit Jahren mit ihrem öffentlichen Auftreten und ihrer direkten Art. Mit provokativen Songs und ehrlichen Einblicken in ihr Leben hat sie sich eine große Fangemeinde aufgebaut. Auch auf OnlyFans darf sich die gebürtige Tschechin über Unterstützung freuen. Im Sommer berichtete die Blondine im GQ-Interview begeistert von einem besonders großzügigen Trinkgeld auf der Erotikplattform: "Ich habe letztens von einer einzigen Person eine Viertelmillion Euro geschenkt bekommen."

