Glänzendes Haar? Beyoncé bringt eigene Haarpflegemarke raus

Beyoncé (44) sorgt erneut für Aufsehen – diesmal nicht mit ihrer unvergleichlichen Stimme, sondern mit einer eigenen Haarpflegeserie. Die weltberühmte Sängerin hat ihre Linie namens "Cécred" vorgestellt, die von ihrer persönlichen Haarpflegeroutine inspiriert ist. Die Produkte der Kollektion, darunter Seren, Masken und Öle, sollen sich für alle Haartypen und -strukturen eignen und versprechen kräftigeres, glänzenderes Haar. Zu den Highlights gehören unter anderem das "Density & Length Duo" und die "Reconstructing Treatment Mask", die mit innovativen Inhaltsstoffen wie fermentiertem Reiswasser und Biopeptiden ausgestattet sind.

Die Serie umfasst eine breite Palette an Produkten, die nicht nur die Haare, sondern auch die Kopfhaut pflegen sollen. Von Sprays bis hin zu speziellen Öl-Ritualen mit insgesamt 21 pflegenden Ölen – Cécred bietet angeblich Lösungen für verschiedene Haarbedürfnisse. Auch Kollegen aus der Musikindustrie scheinen schon Fans der Produkte zu sein – Sängerin SZA (36) schrieb auf Instagram, dass die Marke sie "gerettet" hätte. Haarpflege eines Promis wie die von Beyoncé ist allerdings schon lange keine Neuheit mehr: Auch Musikerin Rihanna (37) und Schauspielerin Blake Lively (38) haben schon ihre eigenen Produkte auf den Markt gebracht.

Beyoncé beweist einmal mehr, dass sie sowohl auf der Bühne als auch im Geschäftsleben eine treibende Kraft ist. Neben ihrer beeindruckenden Musikkarriere, durch die sie jüngst zur Milliardärin wurde, hat sie sich auch als erfolgreiche Unternehmerin etabliert. Mit ihrer neuen Haarpflegelinie zeigt sie, dass sie keine Angst davor hat, in neuen Bereichen zu glänzen. Fans kennen und bewundern die Künstlerin für ihre unermüdliche Arbeitsmoral, die sich von der Musik auf ihre anderen Projekte überträgt. Privat genießt sie das Familienleben mit Ehemann Jay-Z (56) und ihren drei Kindern, bleibt dabei jedoch stets ihrem Ruf als "Queen Bey" gerecht.

Anzeige Anzeige

beyonce Sängerin Beyoncé auf einem selbst veröffentlichten Foto vom Las Vegas Grand Prix im November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der "The Lion King"-Premiere in London, 2019