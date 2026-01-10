Ben Afflecks Sohn bittet ihn um Geld für Sportwetten

Ben Affleck (53) berichtete kürzlich in der Show "Jimmy Kimmel Live!" von einem überraschenden Anliegen seines 13-jährigen Sohnes Samuel. Der Teenager fragte seinen berühmten Vater, ob er ihm 85 Euro für Sportwetten geben könne – eine neue Begeisterung, die Samuel offenbar von einem anderen Familienmitglied geerbt hat. "Meine Freunde kriegen auch 100 Dollar, und wenn sie es verlieren, war’s das", soll Samuel argumentiert haben. Affleck zeigte sich belustigt und skeptisch über diese Herangehensweise und konterte: "Das ist der wahre Standard, welch Disziplin!"

In der Show offenbarte der Schauspieler auch, dass Glücksspiel in seiner Familie keine Seltenheit sei. Sein Vater habe in der Vergangenheit als kleiner Buchmacher Geld nebenher verdient, was Affleck mit einer Mischung aus Humor und Nostalgie schilderte: "Ich erinnere mich noch an unsere erste Waschmaschine und den ersten Videorekorder – beides finanziert durch die Niederlagen der Patriots." Der Hollywood-Star kommentierte zudem augenzwinkernd, warum er Samuel erklärt habe, auf Glücksspiele zu verzichten: "Es gibt einen Grund, warum dein Großvater pleite ist." Bereits 2025 sorgte Ben mit Samuel für Schlagzeilen, als dieser ihn auf einer Sneaker-Messe um ein Paar Dior-Sneaker für mehr als 5.000 Euro anbettelte. Damals empfahl Ben seinem Sohn lakonisch: "Das sind viele Rasen, die du dafür mähen musst."

Neben den Diskussionen um Sportwetten und Designer-Sneaker bleibt die Vater-Sohn-Beziehung des "Good Will Hunting"-Stars immer wieder im Fokus. Ben, der neben Samuel auch die Kinder Violet und Fin aus seiner Ehe mit Jennifer Garner (53) hat, legt großen Wert darauf, seinen Nachwuchs trotz seines Ruhms bodenständig zu erziehen. Der Schauspieler teilt regelmäßig humorvolle und ehrliche Einblicke in seinen Alltag als Vater, was ihn bei seinen Fans besonders sympathisch macht. Auch wenn Samuels Wünsche oft extravagant erscheinen, hat Ben immer einen cleveren Weg, die Balance zwischen Erziehung und Wohlstand zu finden.

Getty Images Ben Affleck vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas am 21. November 2025

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler