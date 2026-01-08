Emmy Russ findet: Vanessa Nwattu "hetzt" gegen sie im Netz

Emmy Russ (26) spricht auf Instagram Klartext. Seit Wochen wird gemunkelt, dass die Influencerin nach der Trennung von Vanessa Nwattu (25) und Aleksandar Petrovic (34) mit dem Realitystar anbandelt, weshalb es zwischen ihnen brodelt. Laut Emmy hinterlasse die TV-Bekanntheit sogar fiese Kommentare unter ihren Beiträgen. In ihrer Story stellt Emmy nun klar: "Mittlerweile reicht es mir einfach. Dass sie sogar unter meinen eigenen Postings anfängt, zu hetzen, das akzeptieren und tolerieren wir nicht." Für Emmy sind die Attacken Grund genug, Vanessas Verhalten als Verführerin bei Temptation Island 2022 zu reflektieren.

Aleks hatte sich damals mit seiner Partnerin Christina Dimitriou (34) in die Show gewagt und sie schließlich für die Verführerin Vanessa verlassen. Emmys Meinung nach sei Vanessa in dem Format zu weit gegangen. "Sie hat weitergemacht und ihren Job nicht verstanden und versucht daraufhin, ihr Glück auf Christinas Leid aufzubauen. Es war ja eigentlich klar, dass das irgendwann zum Scheitern verurteilt ist", findet die baldige #CoupleChallenge-Teilnehmerin.

Als Beispiel für Vanessas "Hetze" zeigt Emmy eine Reihe von Screenshots. Darin ist zu sehen, dass Vanessa unter Emmys Post zum Cast der neuen Staffel von "#CoupleChallenge" einige Teilnehmer markierte und ein Herz hinzufügte. Laut Emmy seien dies allesamt Personen, "die Aleks aufs Schlimmste beleidigt haben". Um Vanessa daraufhin eins auszuwischen, kommentierte Emmy Aleks' Namen und ein Herz-Emoji. Ihre Kontrahentin schrieb daraufhin: "Das wird so peinlich. Ich freue mich drauf."

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO, Instagram / vanessa.nwa Emmy Russ und Vanessa Nwattu

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025