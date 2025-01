Charli XCX sagt BRIT-Auftritt ab – Jade Thirlwall übernimmt

Die britische Sängerin Charli XCX (32) hat ihre geplante Performance bei den diesjährigen BRIT-Awards abgesagt. Obwohl die 32-Jährige in diesem Jahr mit gleich fünf Nominierungen zu den Favoritinnen der Veranstaltung gehört, zieht sie sich aus dem Line-up der prestigeträchtigen Verleihung zurück. Laut The Sun wird Jade Thirlwall (32), Sängerin der ehemaligen Erfolgsband Little Mix, bei der Award-Show am 1. März für Charli übernehmen.

Wie ein Insider The Sun verriet, empfand Charli die Doppelbelastung durch die Grammy- und BRIT-Awards als zu groß. Denn auch bei den Grammys, die am 3. Februar in L. A. vergeben werden, sollte Charli mit einer Performance glänzen. "Sie hat einen großen Auftritt bei den Grammys geplant und der Gedanke, dasselbe noch einmal bei den BRITS zu machen, schien zu viel zu sein", so der Insider. Bei den Grammys, wo Charli mit acht Nominierungen ins Rennen geht, plant die Sängerin laut Quelle eine aufwendige Performance, weshalb ihr die BRIT-Awards Gelegenheit geben sollen, es langsam angehen zu lassen. Ersatz-Performerin Jade wird nun bei den BRIT-Awards ihren Song "Angel of My Dreams" präsentieren, der auch in der Kategorie "Song of the Year" nominiert ist. Es ist Jades erster großer Soloauftritt, nachdem sie zuvor dreimal mit Little Mix ausgezeichnet worden war.

Charli kann bisher weder einen BRIT-Award, noch einen Grammy ihr Eigen nennen, obwohl sie in der Vergangenheit mehrfach nominiert war. Songs wie "Break the Rules" oder ihre Collaboration mit Icona Pop für "I Love It" machten sie weltberühmt. Ihre Absage an die BRIT-Awards zeigt, wie sehr sie auf künstlerische Perfektion und ihre mentalen Grenzen achtet.

Getty Images Charli XCX, 2021

Getty Images Little Mix-Mitglieder Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Jesy Nelson

