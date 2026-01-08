Pietro Lombardi teilt rührendes Video zu Leanos Geburtstag

Für Pietro Lombardi (33) ist der 8. Januar ein ganz besonderer Tag. Heute vor drei Jahren kam sein Sohnemann Leano zur Welt. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, teilt der Musiker nun ein niedliches Video auf Instagram. In dem Clip ist der Spross als Baby zu sehen, wie er seine ersten Schritte wagt und in Papas Arme läuft. Dazu schreibt der stolze Vater: "Heute bist du drei Jahre alt, mein kleiner Schatz. In diesem Video hast du deine ersten Schritte gemacht, und heute staune ich, wie groß und wundervoll du geworden bist."

Pietro lässt an seinen Glücksgefühlen keine Zweifel. In seinem Beitrag wendet er sich an seinen Nachwuchs und macht deutlich: "Papa ist so unglaublich stolz, so einen tollen Sohn wie dich zu haben. Ich liebe dich über alles." Auch Laura Maria Rypa (30) freut sich über den Geburtstag ihres gemeinsamen Kindes. Sie zeigte auf Social Media bereits gestern erste Vorbereitungen für die große Party, die unter dem Motto "Baby Shark" gefeiert wird. "Es ist einfach unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Er wird tatsächlich schon drei Jahre alt", offenbarte die Influencerin.

Pietro und Laura trennten sich erst im vergangenen Jahr, doch ihr Co-Parenting scheint den Umständen entsprechend reibungslos zu laufen. Auch an Heiligabend verbrachten die Ex-Partner Zeit zusammen, um ihren Kindern ein schönes Fest zu bereiten. Einen kleinen Dämpfer gab es dennoch. "Dieses Jahr sind die Kinder und ich leider krank an Weihnachten. Es ist dadurch nicht das schönste Weihnachten, aber wir machen das Beste daraus", verriet die 30-Jährige am ersten Weihnachtstag im Netz.

Anzeige Anzeige

IMAGO / K.Piles Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Sohn Leano

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025