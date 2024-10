Jade Thirwall enthüllt: Neuer Song handelt von Sexfantasien

Jade Thirlwall (31) gewährt einen Blick hinter ihre Schlafzimmertüren! In rund zwei Wochen bringt die Little Mix-Sängerin einen neuen Song namens "Fantasy" raus – und in dem wird sie so intim wie noch nie. Wie sie im Interview mit The Face verrät, bezeichnete Musikerin den Song als ein schmutziges Liebeslied, inspiriert von ihren eigenen Erfahrungen: "[In dem Song] geht es um sexuelle Fantasien und darum, sich mit jemandem sicher genug zu fühlen, um ihm zu sagen, was man tun möchte – wie ein Liebeslied, aber ein lustiges, perverses."

"Fantasy" ist nur einer von vielen weiteren Songs, die die 31-Jährige kommendes Jahr in einem Album der Welt zeigen möchte. Die Arbeit an ihrer ersten Solo-Platte habe lange gedauert, da sie sich selbst finden und mit vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeiten musste. "Es war ziemlich anstrengend, ständig in neue Räume zu gehen und jedes Mal seine Seele zu offenbaren", gibt Jade im Interview zu. Sie fügte hinzu: "Ich dachte, dieses Album sollte das Chaos reflektieren."

Jade, die seit ihrem 18. Lebensjahr als Mitglied von Little Mix erfolgreich ist, arbeitet mit Hochdruck an ihrer Solo-Karriere und freut sich auf die kommenden Projekte. Auch privat läuft es super bei der Britin. Seit über vier Jahren ist sie mit dem Rizzle-Kicks-Star Jordan Stephens (32) zusammen. "Als wir uns einmal bei einer Demonstration für schwarze Transmenschen trafen, erschien er in einem Rock – aber nicht auf eine gestellte Art, sondern einfach so: 'Na und?'. Da hab ich mich ein bisschen in ihn verliebt", verrät Jade im Interview und schwärmt weiter: "Es war cool zu sehen, dass jemand so offen mit seiner Femininität umgeht und mit voller Überzeugung sagt, was er denkt."

Getty Images Little-Mix-Sängerin Jade Thirlwall

Getty Images Jordan Stephens und Jade Thirwall im Februar 2023

