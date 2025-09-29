Jade Thirlwall begeistert Fans in neuem Hit als Elfjährige

Jade Thirlwall (32) hat ein ganz besonderes Detail in ihrem neuen Song "Before You Break My Heart" enthüllt. Die Sängerin, die mit ihrem Soloalbum "That's Showbiz Baby" derzeit große Erfolge feiert, überraschte ihre Fans mit einer persönlichen Note in ihrem Hit. Im Refrain des Songs ist nämlich die Stimme von Jade selbst zu hören – allerdings aus ihrer Kindheit! Die damals Elfjährige wurde in einem Heimvideo aufgenommen, das Jade nun zu ihrem Produzenten brachte. "Er war so begeistert davon, dass wir es in den finalen Song einbauten", schrieb sie auf Instagram, wo sie das alte Videomaterial mit ihren Fans teilte.

Im dazugehörigen Clip sieht man die junge Jade in einem lilafarbenen Kleid beim Singen, bevor die Szene nahtlos zu Jade im Studio wechselt, die die finale Version des Tracks hört. Fans sind von der kreativen Idee begeistert und loben besonders die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart: "Es war genial, deine eigene Stimme als Kind zu samplen", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Die kleine Jade ist überall und das liebe ich." Auch Jades Nichte trägt zur Nostalgie der Produktion bei, da sie im Musikvideo die Rolle der jungen Jade übernimmt.

Das Soloalbum markiert einen weiteren Meilenstein für Jade, die nach ihrer Zeit bei Little Mix erfolgreich als Solokünstlerin durchstartet. Mit "That's Showbiz Baby" beweist sie ein Gespür für raffinierte Produktionen und emotionale Tiefe. Bereits bei einem Auftritt in ihrer Heimat South Shields präsentierte sie den Song erstmals und lernte, wie sehr er ihre Fans bewegte. Trotz des Erfolgs wird Jade für "Before You Break My Heart" keine weiteren finanziellen Gewinne erzielen, wie sie scherzhaft erklärte: "Ich bekomme keine Tantiemen, so habe ich die Freigabe für das Sample bekommen." Auf die Liebe ihrer Fans kann sie sich aber sicher verlassen.

Getty Images Jade Thirlwall, Sängerin

Instagram / jadethirlwall Jade Thirlwall im Alter von elf Jahren

Getty Images Jade Thirlwall bei den Brit Awards 2025