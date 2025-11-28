Prinz William betont: Hinter jedem Mann steht starke Ehefrau

Prinz William (43) hat bei einem Besuch im Jugendzentrum Youth Shedz in Mochdre, Nordwales, die Bedeutung einer unterstützenden Ehe betont. Während eines Gesprächs mit Scott Jenkinson, dem Gründer der Initiative, und dessen Ehefrau Sian lobte William die wichtige Rolle starker Partnerinnen, wie Daily Mail berichtet. "Hinter jedem durchschnittlichen Mann steht eine noch bessere Frau", betonte er, als Sian berichtete, wie sie Scott durch schwierige Zeiten begleitet habe. Der Prinz nahm sich ausgiebig Zeit, die angebotenen Aktivitäten wie das Kochen, Podcasten, Gaming und 3D-Drucken kennenzulernen und hörte den Jugendlichen aufmerksam zu.

William musste in seiner Ehe mit Prinzessin Kate (43) auch schon einige Höhen und Tiefen durchstehen. Insbesondere das Jahr 2024 dürfte für den 43-Jährigen den Tiefpunkt markiert haben. Seine Frau und sein Vater König Charles III. (77) erkrankten beinahe zeitgleich an Krebs. Somit musste William nicht nur in seiner Rolle als Royal mehr leisten, sondern auch seine Liebste unterstützen und seinen Kindern Halt bieten. "Ich würde sagen, 2024 war das schwierigste Jahr, das ich je erlebt habe. Das Leben stellt uns auch auf die Probe, und die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind", verriet er vor einigen Wochen in der Show "The Reluctant Traveler".

Nach ihrer Krebserkrankung ist Kate mittlerweile wieder in die Öffentlichkeit zurückgekehrt. Vor wenigen Tagen hielt sie beim Future Workforce Summit die erste Rede seit ihrer Rückkehr. Kurz darauf strahlte sie erstmals wieder auf dem roten Teppich – selbstverständlich an der Seite ihres geliebten Gatten. Anlass war ein wohltätiges Event in der Royal Albert Hall in London. "Es ist so schön, wieder hier zu sein", schwärmte Kate laut Mirror bei ihrer Ankunft.

Getty Images Prinz William, November 2025

Getty Images Bei einem Besuch der Long Meadow Cidery spazieren Prinz William und Prinzessin Kate durch die Obstgärten

Getty Images Prinzessin Kate bei der Royal Variety Performance, London, am 19. November 2025.