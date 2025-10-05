Nach Trennung: So geht es Nicole Kidmans Tochter Sunday Rose

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) haben nach 19 gemeinsamen Ehejahren nun ihre Trennung bekannt gegeben. Die Schauspielerin reichte die Scheidung nach "unüberbrückbaren Differenzen" ein, wie laut Daily Mail bekannt wurde. Tochter Sunday Rose (17) suchte inmitten der turbulenten Zeit offenbar Trost bei ihrer Cousine Lucia Hawley in Paris. Auf Instagram teilte Lucia, die Tochter von Nicoles Schwester Antonia Kidman, jetzt ein Spiegelselfie der beiden in der französischen Modemetropole. Sunday ist derzeit für ihre Modelkarriere unterwegs und nahm an der Pariser Fashion Week teil.

Trotz der familiären Veränderungen bleibt Sunday Rose also beruflich aktiv. Nur einen Tag nach der Bekanntgabe der Trennung lief sie für Dior über den Laufsteg und teilte auf Instagram ihre Begeisterung für die neue Kollektion. Nicole und Keith sind sich laut E! News einig, dass ihre Töchter Sunday Rose und Faith Margaret auch nach der Trennung eine liebevolle und stabile Familienstruktur behalten sollen. Dabei gilt Nicole als Hauptbezugsperson der Kinder, während Keith sie jedes zweite Wochenende sehen wird. Beide Elternteile verzichten auf Unterhaltszahlungen, wie aus Dokumenten hervorgeht, die E! News vorliegen.

Ihre Familie steht Nicole und ihren Töchtern offenbar bei, während Keith sich auf seine musikalischen Projekte konzentriert. Er verbringt aktuell viel Zeit auf Tour und hat sich Berichten zufolge in Nashville ein eigenes Zuhause eingerichtet. Laut Daily Mail könnte es in seinem Leben bereits eine neue Frau aus der Musikszene geben, Details dazu sind jedoch unbestätigt. Nicole und ihre Kinder hingegen scheinen sich nun ganz auf die Familie und ihre Karrieren zu konzentrieren. Fans und Beobachter sind gespannt, wie sich die kommenden Monate für das ehemalige Traumpaar entwickeln.

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman im Oktober 2024

Instagram / luchhawley Sunday Rose Kidman-Urban mit ihrer Cousine

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Schauspielerin, mit ihrer Tochter