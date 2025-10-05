Gefährdet Prinz Harry die Versöhnung mit König Charles?

Prinz Harry (41) hat kürzlich seinen Vater, König Charles (76), bei einem lang erwarteten Treffen in London wiedergesehen. Die beiden, deren Beziehung in den vergangenen Jahren als angespannt galt, kamen in Clarence House zusammen, um bei einer Tasse Tee miteinander zu sprechen. Das Treffen war zugleich die erste Begegnung, seit bekannt wurde, dass König Charles Anfang 2024 an Krebs erkrankt ist. Harry überreichte seinem Vater laut Mirror ein besonderes Geschenk: ein gerahmtes Foto seiner Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). Was als Schritt zur Versöhnung gedacht war, sorgte jedoch durch Harrys öffentliche Äußerungen nun offenbar für neue Spannungen.

Nachdem Details über das Treffen medial bekannt wurden, zeigte sich Harry verärgert und ließ eine Erklärung veröffentlichen. Darin hieß es, dass "Quellen darauf aus seien, jede Versöhnung zwischen Vater und Sohn zu sabotieren." Zudem machte Harry die "Männer in grauen Anzügen" – ein Spitzname für Palastmitarbeiter, den bereits Prinzessin Diana (†36) nutzte – mitverantwortlich. Experten wie Jennie Bond, ehemalige BBC-Royal-Korrespondentin, kritisierten Harrys Vorgehen. "Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er dieser Provokation widerstanden hätte, denn alles, was er sagt, zieht mehr Aufmerksamkeit auf dieses private Treffen", erklärte sie gegenüber dem Mirror.

Die Spannungen zwischen Harry und der königlichen Familie dauern bereits seit mehreren Jahren an, besonders seit seinem Rückzug aus der Monarchie und den Enthüllungen in seinen Interviews und Memoiren. Dennoch zeigt der Versuch einer Versöhnung, dass beiden Seiten an einer Verbesserung der Beziehung gelegen ist. Hinter den Kulissen wird laut Insider-Informationen wohl daran gearbeitet, den Weg für weitere Gespräche zu ebnen. Royal-Expertin Jennie fasst laut Mirror zusammen: "Ich denke, das Wichtigste, an das man sich bei all dem erinnern sollte, ist, dass im Zentrum all des Lärms ein Vater und sein Sohn stehen, die versuchen, ihre Beziehung zu reparieren. Es ist eine schwierige und sensible Aufgabe."

Getty Images Prinz Harry im September 2025 in London

Getty Images König Charles und Prinz Harry, September 2022

Getty Images Prinz Harry, September 2025