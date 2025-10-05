Nach Stillgeburt: Kelsey Parker kämpft mit ihrer Trauer

Kelsey Parker (35) durchlebt derzeit eine zutiefst schmerzvolle Zeit. Nach der Stillgeburt ihres Sohnes Phoenix im Juni steht sie nicht nur vor der Herausforderung, ihre eigene Trauer zu bewältigen, sondern auch ihre beiden Kinder Aurelia und Bodhi durch diesen Verlust zu begleiten. Die Schauspielerin, die mit ihrem verstorbenen Ehemann Tom Parker (†33), bekannt als Sänger der Band The Wanted, eine Familie gegründet hatte, glaubt laut Daily Mail fest daran, dass Tom nun über Phoenix wacht. Doch der Umgang mit der Trauer fällt ihr schwer, vor allem, da die schlimmen Erinnerungen an Toms frühen Tod wieder präsent sind.

Um ihre Kinder zu unterstützen, hat Kelsey einen offenen Umgang mit dem Thema gewählt. Besonders herausfordernd ist dies mit ihrer sechsjährigen Tochter Aurelia, die sich so sehr auf ihren kleinen Bruder gefreut hatte. "Phoenix ist bei Daddy", erklärte sie ihrer Tochter und ermutigte sie, über ihre Gefühle zu sprechen. Doch das Mädchen habe manchmal so intensiv nach Antworten gesucht, dass Kelsey ihr mitteilen musste, etwas innezuhalten. Mit viel Liebe und Geduld versucht sie gemeinsam mit ihrem aktuellen Partner Will Lindsay – mit dem sie vor der Schwangerschaft einen Neuanfang gewagt hatte –, als Familie zusammen weiterzugehen und sich gegenseitig Trost zu spenden.

Schon länger spricht Kelsey in ihrem Podcast "Mum's The Word" offen über die Herausforderungen des Mutterseins und private Verluste, zuletzt zusammen mit Co-Moderatorin Georgia Jones (37). Nach Phoenix’ Tod hatte sie sich Zeit gelassen, diesen Schritt wieder zu gehen. Besonders Aurelias Drang, alles genau zu hinterfragen, ist ein großes Gesprächsthema für die Familie. Die Schauspielerin berichtete, dass ihr ebenfalls fünfjähriger Sohn Bodhi mit einem weniger ausgeprägten Rededrang reagiere. Die beiden Geschwister seien jedoch eine immense Stütze, gerade in den emotionalsten Augenblicken, und gäben Kelsey die Kraft, für sie stark zu bleiben.

Getty Images Kelsey Parker im Juli 2024

Getty Images Tom und Kelsey Parker bei einer Premiere, März 2016

