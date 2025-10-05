Ozzy Osbournes Tochter Aimee bricht Schweigen nach 25 Jahren

Aimee Osbourne (42), das älteste Kind des legendären Rockstars Ozzy Osbourne (†76), tritt nach einem Vierteljahrhundert aus dem Schatten ihrer berühmten Familie. In der neuen Dokumentation "Ozzy Osbourne: No Escape From Now", die ab dem 7. Oktober auf Paramount Plus verfügbar ist, spricht die 42-Jährige erstmals ausführlich über ihren Vater und die turbulente Familiengeschichte. Der Film zeigt laut Daily Mail Ozzys Kampf mit schweren Krankheiten, die mit einem Sturz im Jahr 2019 begannen, und begleitet ihn bis zu seinem emotionalen Abschiedskonzert im Juli 2025. Die gesamte Osbourne-Familie, einschließlich Aimee, ihrer Geschwister Kelly (40) und Jack (39) sowie ihrer Mutter Sharon (72), kommt in der zweistündigen Produktion zu Wort.

Aimee, die in der Vergangenheit stets das Rampenlicht mied, beschreibt in der Doku ruhig und reflektiert, wie der Gesundheitszustand ihres Vaters seinen Tribut forderte. Trotz wiederholter Operationen und Rund-um-die-Uhr-Pflege konnte Ozzy nie vollständig genesen. Gezeigt wird, wie Sharon alles tat, um ihrem Ehemann zu helfen, während Aimee ihren Vater in den letzten Jahren des Kampfes unterstützte. Der Film beleuchtet auch die schwierigen zwischenmenschlichen Dynamiken der Familie. Längst vergangene Konflikte, insbesondere zwischen Aimee und ihrer Schwester Kelly, werden kurz angerissen, auch die Beziehung zu ihrem Bruder Jack ist Thema.

Aimees Entscheidung, erstmals an einem öffentlichen Familienprojekt teilzunehmen, kommt zu einem bewegenden Moment für sie und ihre Familie. Bekannt als die "stille Osbourne", zog sie sich schon als Teenager von der Aufmerksamkeit der Reality-TV-Show "The Osbournes" zurück – im Gegensatz zu ihren Geschwistern, die durch die Sendung weltbekannt wurden. Ihr ruhiges Auftreten in der Dokumentation schafft einen Kontrast zum turbulenten Leben ihrer Familie. Mit ihrer Teilhabe zeigt Aimee, dass sie trotz der Distanz zu ihrer Familie stets unerschütterlich loyal zu ihrem Vater stand: "Er hatte viele Unfälle, aber dieser schien anders zu sein. Es war klar, dass dies sein Leben dauerhaft verändern würde."

Getty Images Aimee Osbourne im September 2003

Getty Images Sharon Osbourne und ihre Tochter Aimee im Jahr 2002

