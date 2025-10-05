König Charles traf sich heimlich mit Skandal-Berater Fawcett

König Charles III. (76) hat sich Berichten zufolge heimlich mit seinem früheren Berater Michael Fawcett im Windsor Castle getroffen. Die Begegnung fand in einer streng vertraulichen Atmosphäre statt: Der ehemalige Kammerdiener wurde durch einen kaum genutzten Seiteneingang in die königlichen Gemächer gebracht und auf demselben Weg wieder hinausgeschleust. Es ist das erste Zusammentreffen der beiden, seitdem Michael Fawcett 2021 nach einem "Cash-for-Honours"-Skandal von seinem Posten als Chef einer königlichen Stiftung zurücktreten musste. Ein Insider verriet Mail on Sunday, dass König Charles stets großen Wert auf seinen langjährigen Weggefährten gelegt habe und sich durch diese Aussöhnung von alten Missverständnissen befreien wollte.

Die Beziehung zwischen Charles und Michael Fawcett ist von einer bemerkenswerten Nähe geprägt, die im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut wurde. Der skandalumwitterte Berater begann seine Karriere 1981 als einfacher Diener der Königin und stieg bis zum persönlichen Assistenten des damaligen Prinzen von Wales auf. Trotz zahlreicher Vorwürfe und Rücktritte war er stets eine Art unverzichtbarer Vertrauter. Doch nicht alle Mitglieder der royalen Familie sehen das positiv: Berichten zufolge sollen insbesondere Prinz William (43) und Königin Camilla (78) dem König davon abgeraten haben, Michael wieder in seinen inneren Kreis aufzunehmen. Sie befürchten, dass dies dem Ansehen der Royal Family schaden könnte. Palastmitarbeiter sollen Michael derweil als dominant wahrgenommen haben, was ihm den Ruf einbrachte, spürbaren Einfluss auf das Umfeld von Charles auszuüben.

Die Verbindung zwischen den beiden Männern könnte kaum enger sein, was auch Charles in der Vergangenheit angedeutet hat. So soll er einmal gesagt haben: "Ich kann auf fast jeden verzichten, außer auf Michael." Trotz der vielen Kontroversen über die Jahre hat Michael Fawcett dem König stets loyal gedient, und die beiden wurden fast als Seelenverwandte beschrieben. Doch genau diese Nähe ist auch der Grund, warum er innerhalb des Palasts polarisiert. Gegenüber Freunden und seiner Familie wird Charles wohl nie verheimlicht haben, wie sehr er den Verlust seines engsten Vertrauten empfunden hat. Die Heimlichkeit ihres Treffens unterstreicht jedoch, wie sensibel dieses Wiedersehen ist – nicht nur für den Monarchen selbst, sondern auch für die gesamte königliche Familie.

Getty Images König Charles, 2025

Getty Images Michael Fawcett und ein Hochzeitsgast, April 2005

