Romeo Beckham zeigt seine neuen Diamant-Grillz und Tattoos

Romeo Beckham (23) hat seine Fans auf Instagram mit einem neuen Hingucker begeistert: Das Model zeigte auf Instagram seine jüngste Anschaffung – einen mit Diamanten besetzten Grill. Das funkelnde Accessoire, das seine oberen Eckzähne schmückt, wurde bei Milk and Honey in Hatton Garden, London, angefertigt, einer Top-Adresse für extravagante Zahndesigns, die auch von Promis wie KSI und Central Cee besucht wird. Doch damit nicht genug: Während desselben Stadtbummels ließ sich Romeo ein weiteres Tattoo stechen und setzte damit seine beeindruckende Sammlung fort.

Bereits vor einiger Zeit hatte Romeo bei demselben Studio sechs seiner unteren Zähne mit Grillz versehen lassen. Die Anfertigung solcher Schmuckstücke ist ein aufwendiger Prozess, der mehrere Wochen in Anspruch nimmt. Neben dem neuen Zahnschmuck präsentierte der 23-Jährige ein frisches Tattoo, das er sich im Fine Line Hearts Club stechen ließ. Zu seiner beeindruckenden Tinte zählen Motive wie Engel auf seinem rechten Rücken, ein geflügelter Cherub oder das mysteriöse "11:11" hinter seinem Ohr. Mit seinen zahlreichen Tattoos tritt Romeo in die Fußstapfen seines Vaters David Beckham (50), dessen Körperschmuck bereits lange Gesprächsstoff liefert.

Auch privat sorgte der Promi-Spross zuletzt für Schlagzeilen. Mitte November zeigten Paparazzi-Bilder, die der Daily Mail vorliegen, Romeo und Kim Turnbull beim innigen Knutschen auf einem Parkplatz in Notting Hill. Die beiden schlenderten gemeinsam mit ihrer Französischen Bulldogge durch die Straßen, wurden beim Einkaufen gesichtet und fuhren anschließend in einem luxuriösen Porsche davon. Offiziell bestätigten die beiden damals ein Liebes-Comeback zwar nicht, aber Romeo postete bereits ein gemeinsames Foto mit der Influencerin auf Social Media. Auch öffentliche Auftritte Seite an Seite und Händchen haltend befeuerten die Gerüchte um ein Liebes-Comeback.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, November 2025

Getty Images Romeo Beckham bei der Milan Fashion Week im Februar 2025

ActionPress / Laurent VU / SIPA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025