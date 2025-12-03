Drei Exits & ein Comeback: Sie müssen den Promihof verlassen

Tränen, Überraschungen und ein spektakuläres Comeback: In den neuen Folgen von Der Promihof hat es gleich drei Promis erwischt. Zuerst mussten Nina Reh und Saskia Beecks (37) nach der großen Camper-Wahl den Hof verlassen, gewählt von der Mehrheit der Mitbewohner beim "Großen Ausmisten". Kurz darauf fiel die dritte Entscheidung außerhalb der regulären Abstimmung: Aurelia Lamprecht wurde aus dem Spiel genommen, nachdem Paco Herb seinen Sonderbonus zog, Emma Fernlund (24) zurückholte und damit für ein abruptes Ende von Aurelias Hof-Kapitel sorgte. Aurelia trug ihren Exit mit Fassung, obwohl es ein "Schlag ins Gesicht" war. Es ist der bislang radikalste Schnitt – mit Folgen für Bündnisse und Beziehungen im Camp.

Die Nominierungsliste war prominent: Es standen mit Nina, Aurelia, Ina Kina, Jenny Grassl (25) und Saskia mehrere Optionen im Raum. Am Ende traf es Nina und Saskia, die Allianz im Camp geriet ins Wanken. Saskia hatte damit nicht gerechnet, wirkte aber gefasst und sogar erleichtert. Nina weinte – auch aus Freude über ihr erstes Reality-Abenteuer – und bedankte sich bei allen. Fritz Wagner bedauerte Ninas Exit, die Gruppe verabschiedete beide mit einer großen Umarmung. Paco zeigte sich von seiner bisherigen Allianz enttäuscht und kündigte an, fortan sein eigenes Ding zu machen, während Tim Kühnel ebenfalls in der Abstimmung einen anderen Weg ging.

In der Safety-Challenge, bei der in Zweierteams Fake-Kühe "zusammengetrieben" werden mussten, setzten sich Paco und Giulia Siegel (51) mit zehn Kühen gegen Pinar Sevim und Aurelia durch. Cosimo Citiolo (44) und Maki gewannen gegen Jenny und Gigi (26), Tim und Ina schlugen Fritz und Laura (35). Die Stürze bei der Challenge blieben nicht ohne Stromstöße – "Ich bin sehr schmerzempfindlich", klagte Pinar in der Folge. Beim anschließenden Mini-Ausmisten waren Pinar und Aurelia zwar angezählt, durften zunächst bleiben. Doch als Ina und Tim beim "Liebes-Update" auf Date-Kurs gingen, krachte Emma hinein: Paco zog seinen Joker, holte Emma zurück – und schickte dafür Aurelia vom Hof.

Die "Der Promihof"-Teilnehmer

Saskia und Nina beim Ausmisten von "Der Promihof" 2025

Aurelia Lamprecht, "Der Promihof"-Kandidatin 2025