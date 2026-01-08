Spoiler: Sie gewinnen das "Forsthaus Rampensau Germany"

In der 18. und somit letzten Folge von Forsthaus Rampensau Germany geht alles Schlag auf Schlag. Zuerst kämpfen im Halbfinalspiel "Surf and Survive" noch drei Teams: C-Bas mit Chris Manazidis, Maurice (27) mit Frank Dziwak und Leon Content (24) mit Gina Beckmann (25). Die Mischung aus Wasser und Anstrengung bringt die Löwen jedoch zu Fall – Maurice und Frank werfen das Handtuch und entscheiden somit, dass die beiden anderen Teams im großen Finale um den begehrten Titel "Rampensau" und das Preisgeld von 25.000 Euro antreten dürfen. Alles entscheidet sich also zwischen Team C-Bas und Christo und Team Gina und Leon.

Die verbliebenen Rampensäue gehen realistisch ins Finalspiel. "Gina und Leon haben genauso viele Siege geholt wie wir. Deswegen ist es jetzt eine 50/50-Chance", gesteht Christo sich ein. Nach einer Reihe von vielen Denk- und Ausdauerspielen zählt im Finale nun Geschick, Schnelligkeit und ein bisschen Glück. Es besteht aus drei Stationen: Erst müssen sich die Kandidaten aus Seilen entwirren, dann durch eine Schlammgrube kriechen und am Ende im Heuhaufen den richtigen Schlüssel für die Truhe mit dem Preisgeld finden. Team Gina und Leon startet mit einem Vorsprung: Sie befreien sich schneller aus den Seilen und durchqueren die Schlammgrube in Rekordzeit. Am Heuhaufen werden sie von den beiden Männern eingeholt – dennoch ist es Leon, der als Erster einen Schlüssel findet. Die Spannung steigt, ist es der richtige? Leon hastet zur Truhe, während alle gespannt innehalten: Er passt! Der Content Creator hat den richtigen Schlüssel ergattert – Leon und Gina gewinnen die dritte Staffel "Forsthaus Rampensau Germany".

Die beiden Sieger fallen sich jubelnd und unter Freudentränen in die Arme. C-Bas und Christo holen sich zwar nur den zweiten Platz, zeigen sich aber als gute Verlierer! "Ein guter zweiter Platz ist doch auch was Schönes. Am Ende haben sie verdient gewonnen", betont Christo. Sie gratulieren ihren Gegnern – und C-Bas krönt die Rampensäue mit einer Sektdusche. Ob sich auch die restlichen Kandidaten so sehr für die beiden Gewinner freuen, wird sich erst im Forsthaus-Rampensau-Germany-Wiedersehen zeigen.

Joyn Die "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten 2025

Joyn Leon Content und Gina Beckmann, Sieger von "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Joyn Christo Manazidis und C-Bas, Team bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2025