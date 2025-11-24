Über zehn Kilo zugenommen: Andrej Mangold will "durchziehen"

Andrej Mangold (38) hat auf Instagram ein ehrliches Körper-Update geteilt. Der ehemalige Bachelor erklärte in seiner Story, dass er seit Anfang Oktober, während der Produktion von Promi Big Brother und nach einer anschließenden OP, keinen Sport machen konnte. Nun zeigte der Realitystar seinen aktuellen Stand: 98 Kilogramm bei 1,90 Meter Körpergröße, normalerweise liegt sein Gewicht zwischen 89 und 92 Kilogramm. "So sieht's hier aktuell aus, Freunde", schrieb Andrej und kündigte an: "Leute, es ist in Ordnung, sich auch mal eine Auszeit zu gönnen von Sport und gesunder Ernährung bzw. 'sich gehen zu lassen'. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl in eurem eigenen Körper!"

Der Sportler führt aus, dass er "0,0" auf seine Ernährung geachtet und sich zu "80 Prozent schlecht ernährt" habe, weil er sich einfach gegönnt habe, wenn ihm danach war. Bei ihm selbst habe sich jedoch dieses Gefühl von Zufriedenheit zuletzt verabschiedet, deshalb ziehe er jetzt die Reißleine. Nach der medizinischen Zwangspause dürfe er langsam wieder ins Training einsteigen, sein Plan: Bis rund um die Weihnachtszeit wieder ein gutes Körpergefühl zurückzugewinnen – und für sein eigenes Empfinden "strandtauglich" auszusehen.

Schon vor einigen Monaten hatte Andrej seinen Fans von einer bevorstehenden Operation berichtet. Damals erklärte der Basketballer auf Social Media, dass er sich wegen anhaltender Schmerzen am Mittelfinger einer OP an der linken Hand unterziehen müsse. "Leider hat jetzt auch der nächste Hand-Spezialist bestätigt, dass ich nicht um eine OP herumkommen werde, da die Hand bzw. der Finger ansonsten bald unbrauchbar wäre", sagte der Sportler sichtlich enttäuscht. Trotz einer Einschränkung von sechs bis zehn Wochen versuchte Andrej, positiv zu bleiben: "Das ist natürlich ziemlich kacke alles, hätte aber auch schlimmer kommen können."

Instagram / dregold Andrej Mangold, November 2025

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Persönlichlkeit

Joyn Andrej Mangold bei "Promi Big Brother" 2025