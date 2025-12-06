Kate Hudson: Berührende Erinnerung an Cindy Williams

In der jüngsten Folge ihres Podcasts "Sibling Revelry" teilte Kate Hudson (46) eine seltene persönliche Erinnerung an ihre verstorbene Stiefmutter Cindy Williams (†75). Gemeinsam mit ihrem Bruder Oliver Hudson (49) interviewte die Schauspielerin ihre frühere Kollegin Ginnifer Goodwin (47). "Ich kann es nicht fassen, wie schön sie ist … Sie ist wie ein Gemälde, wie ein Schneewittchen", sagte Kate über Ginnifer und fügte hinzu: "Aber dann sieht sie auch aus wie unsere Stiefmutter. Sie sieht Cindy Williams wirklich sehr ähnlich." Oliver stimmte begeistert zu: "Zu einer Milliarde Prozent." Cindy, bekannt aus der Serie "Laverne & Shirley", war von 1982 bis 2000 mit Kates und Olivers Vater Bill Hudson (76) verheiratet und verstarb im Januar 2023 nach kurzer Krankheit.

Die Beziehung der Geschwister zu ihrem leiblichen Vater Bill gilt als kompliziert. In einem viel beachteten Social-Media-Post schrieb Oliver 2015 auf Instagram zum Vatertag: "Alles Gute zum Tag des Verlassenseins..." Dieser Kommentar löste einen öffentlichen Schlagabtausch aus, bei dem Bill erklärte, Oliver und Kate seien "nicht länger Teil seines Lebens". Später versuchte Oliver, die Beziehung zu kitten, und sprach in einem Interview von einem produktiven Gespräch und einem Treffen, das ihn auf den Weg der Versöhnung brachte. Kate hingegen hielt zu Gast bei "The Howard Stern Show" fest: "Ich erkenne wirklich an, welche Probleme er auch immer hat, es ist einfach etwas, mit dem er selbst leben muss, und das muss schmerzhaft für ihn sein, also vergebe ich ihm."

Cindy Williams spielte eine wichtige Rolle im Leben ihrer Stiefkinder, obwohl diese überwiegend von ihrer Mutter Goldie Hawn (80) und deren langjährigem Partner Kurt Russell (74) großgezogen wurden, den sie als ihren "Pa" bezeichnen. Cindy und Bill hatten zwei gemeinsame Kinder, Emily und Zachary. Während ihre eigenen Kinder und Enkelkinder einen zentralen Platz in Kates und Olivers Leben einnehmen, bleibt ihre Bindung zu Bill distanziert. Cindy, eine beliebte Schauspielerin und Ikone der 70er und 80er Jahre, wird jedoch von den Geschwistern sichtlich in liebevoller Erinnerung behalten.

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Awards 2025 in New York

Getty Images Cindy Williams, Schauspielerin

Getty Images Oliver Hudson und Kate Hudson, im Jahr 2005