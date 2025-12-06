"Teen Mom"-Star Bristol Palin über Kampf mit Gesichtslähmung

Bristol Palin (35) hat an Thanksgiving Neuigkeiten zu ihrem anhaltenden Kampf mit einer Gesichtslähmung geteilt. Die ehemalige Teen Mom-Darstellerin, die heute ihre Karriere als Immobilienmaklerin in Austin, Texas, verfolgt, meldete sich auf Instagram und zeigte ihren Festtagslook zusammen mit ihrer 9-jährigen Tochter Sailor Grace. Mit einem Hauch von Selbstironie ergänzte sie ihre Outfitbeschreibung mit den Worten: "Und immer noch ein schiefes Gesicht." Bristol kämpft seit Januar mit einer durch Bell’scher Lähmung ausgelösten Gesichtslähmung, die unerwartet und ohne Vorwarnung auftrat.

Die 35-Jährige hat seit der Diagnose verschiedene Behandlungen ausprobiert, darunter Akupunktur, Massagen, Sauerstoffkammern und Rotlichttherapie, um die Genesung zu unterstützen. Trotz anfänglicher Verbesserungen im Sommer ist ihr Gesicht nach eigenen Angaben noch immer nicht vollständig wiederhergestellt. Bell’sche Lähmung, eine oft durch Stress oder Infektionen ausgelöste neurologische Erkrankung, bedarf meist sechs Monate zur Heilung, doch in schwereren Fällen wie bei Bristol kann sie länger anhalten. Mit ihrem offenen Umgang und dem Teilen ihrer Erfahrungen sensibilisiert Bristol für die Herausforderungen dieser Erkrankung.

Bristol ist die Tochter der früheren Gouverneurin von Alaska, Sarah Palin (61), und als dreifache Mutter oft in Aktion. Ihre älteste Tochter Sailor Grace und ihr jüngster Sohn Tripp stammen aus verschiedenen gescheiterten Beziehungen, während ihre persönliche Reise immer wieder in den Schlagzeilen stand. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen bleibt Bristol positiv und reflektiert: "Ich werde nie wieder mein Aussehen so kritisch sehen wie früher", teilte sie kürzlich mit ihren Fans. Ihr Humor und ihr Optimismus halfen ihr dabei, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und ihre Geschichte öffentlich zu machen. Tatsächlich reiht sie sich damit auch in eine prominente Liste von Stars wie Angelina Jolie (50) und George Clooney (64) ein, die ebenfalls von Bell’scher Lähmung betroffen waren.

Getty Images Bristol Palin bei der Candie's Foundation Benefit Gala 2011 in New York

Araya Diaz / Freier Fotograf (Getty) Bristol Palin

Getty Images Bristol Palin, "Teen Mom"-Star