Neue Rolle: Simone Thomalla zeigt sich mit kupferrotem Haar

Simone Thomalla (60) begeistert ihre Fans erneut – diesmal mit einer markanten Typveränderung! Auf Instagram präsentierte die Schauspielerin nun ihre neue Frisur, die sie sich für eine kommende Rolle zugelegt hat. Ihre sonst dunkelbraunen Haare sind passé: Jetzt setzt sie auf einen leuchtend kupferroten Schopf mit stylischem Pony. Unter dem Foto schreibt sie dazu: "Darf ich vorstellen: 'Victoria'." Ob es sich dabei um ihre echten Haare oder eine Perücke handelt, verrät sie nicht und heizt damit die Spekulationen an. Währenddessen hagelt es im Netz jede Menge positive Reaktionen.

Fans und Kolleginnen zeigen sich von ihrem neuen Look begeistert. Moderatorin Birgit Schrowange (67) kommentierte laut Gala: "Toller Look", und auch Schauspielerin Caroline Beil (59) war sprachlos und schrieb lediglich: "Oh!" mit einem Herz-Emoji. Die Fangemeinde stimmt ein: "Wow, wie toll siehst du bitte aus. Also dir steht einfach alles, meine Liebe", schwärmte ein Nutzer. Ein anderer ergänzte: "Dir steht auch einfach alles. Bin schon gespannt auf deine neue Rolle." Wann das Filmprojekt erscheint und ob Simone den neuen Look beibehalten wird, bleibt bislang aber noch offen.

Die Schauspielerin zeigte in diesem Jahr mehrfach, wie vielseitig sie ist – schauspielerisch wie auch musikalisch. In der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" von Florian Silbereisen (44) präsentierte sie kürzlich sogar ihr Gesangstalent und beeindruckte das Publikum. Gemeinsam mit Florian, Semino Rossi (63), Helmut Lotti und dem Gospelchor "Voices of Gospel" sang sie den Klassiker "Mary’s Boy Child". Immer wieder begeistert die Berlinerin durch ihre Wandlungsfähigkeit und Ausstrahlung. Nun bleibt die Vorfreude darauf, wie sich "Victoria" vom ersten Foto zur Filmfigur entwickeln wird.

