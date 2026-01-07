Sebastian Stan im Gespräch für "The Batman Part II"

Sebastian Stan (43) könnte bald in Gotham landen: Dem Branchenmagazin Deadline zufolge verhandelt der Schauspieler für eine Rolle in "The Batman Part II". Er würde damit an der Seite von Robert Pattinson (39) vor der Kamera stehen, der erneut als Dunkler Ritter zurückkehrt. Regisseur Matt Reeves (59) führt wieder Regie und schreibt auch das Drehbuch. Gedreht werden soll im Frühjahr, Premiere ist aktuell für den 1. Oktober 2027 in den Kinos geplant. Welche Figur Sebastian spielen könnte, ist noch unklar. Die Studios gaben auf Nachfragen zunächst keinen Kommentar ab. Nach Scarlett Johansson (41) wäre er der nächste Marvel-Star, den Reeves für sein düsteres DC-Universum gewinnt.

Fest steht: Viele Stars aus dem ersten Teil werden zurückerwartet, während es auch einen prominenten Abgang geben soll. Konkrete Namen sind in den Berichten noch nicht alle gefallen, die Produktion hält die Karten sichtbar dicht an der Brust. Der erste Film war für Warner Bros ein riesiger Erfolg an den Kinokassen und setzte nach der Pandemie ein wichtiges Zeichen. Genau dort will Matt nun anknüpfen.

Sebastian, der mit den Avengers-Filmen als Winter Soldier weltweit bekannt wurde, hat sich in den vergangenen Jahren auch fernab von Superheldenrollen profiliert. Für seine Darstellung von Donald Trump (79) in "The Apprentice" erhielt er viel Lob. Privat hält der Schauspieler sein Leben meist aus der Öffentlichkeit heraus und konzentriert sich lieber auf seine Arbeit, die Fans über soziale Medien und Festivalauftritte mitbekommen. Die Zusammenarbeit mit Kollegen aus beiden Comicwelten ist für ihn kein Novum: Am Set gilt Sebastian als Teamplayer, der zwischen Franchises wechselt, ohne die Treue zu seinen langjährigen Rollen zu verlieren. Genau diese Mischung aus Vertrautem und Neuem macht seinen nächsten Karriereschritt so spannend.

Getty Images Sebastian Stan, Schauspieler

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

Landmark Media Press and Picture Anthony Makie und Sebastian Stan in "The Falcon and the Winter Soldier"