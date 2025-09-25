Dieser "Sturm der Liebe"-Star wechselt zu "Alles was zählt"

Sturm der Liebe-Star Robin Schick feiert sein Debüt bei Alles was zählt. Ab dem 26. September wird er die Rolle des Elias Berg übernehmen. Elias ist ein neuer Tennis-Trainer im Steinkamp-Zentrum und kommt nach Essen, um Joana, gespielt von Josephine Martz, zu betreuen. Doch nicht nur beruflich sorgt er für Aufsehen: In der Loft-WG sorgt Elias gleich zu Beginn für einen schockierenden Moment, als er völlig unerwartet nur in ein Handtuch gehüllt vor Leyla, dargestellt von Suri Abbassi, steht. Die Mitbewohnerinnen wussten nichts von ihrem neuen Gast und sind entsprechend fassungslos.

Elias kann mit seiner direkten Art bereits jetzt als neuer Unruheherd der Serie angesehen werden. Ob es sich bei Robins Rolle um einen längeren Auftritt handelt oder lediglich um ein kurzes Gastspiel, ist laut Kino.de derzeit noch unklar. Sicher scheint allerdings, dass der neue Charakter jede Menge frischen Wind nach Essen bringt. Elias ist ein alter Bekannter von Kilian, dargestellt von Marc Dumitru (39), und seines Zeichens das neueste Mitglied der abwechslungsreichen Sportgemeinschaft im Steinkamp-Zentrum. Die Zuschauer können sich auf neue Geschichten und sicherlich einige Herausforderungen durch Elias freuen.

Robin Schick ist kein Unbekannter in der deutschen Serienlandschaft. Vor seinem Engagement bei "Alles was zählt" spielte der 31-Jährige in der beliebten ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" die Rolle des Philip Brandes – einer der Traummänner der 20. Staffel. Seine Karriere begann er 2018 in der RTLZWEI-Serie "Team 13 – Freundschaft zählt". Seitdem war er in verschiedenen Kurzfilmen zu sehen. Doch sein Durchbruch gelang ihm mit "Sturm der Liebe", was nun den Weg für sein spannendes neues Kapitel bei "Alles was zählt" ebnet.

Getty Images Robin Schick, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Instagram / rbn_schck Robin Schick, Schauspieler

Getty Images Robin Schick im Jahr 2023