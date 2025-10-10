Schon wieder: Zwei "Alles was zählt"-Stars verlassen Essen

Für Fans der RTL-Serie Alles was zählt gibt es jetzt traurige Neuigkeiten: Gleich zwei Hauptfiguren verlassen die tägliche Soap, wenn auch nur vorübergehend, wie RTL nun bestätigt. Igor Dolgatschew (41), seit 2007 als Deniz Öztürk auf dem Bildschirm zu sehen, und Julia Wiedemann, die Lucie Steinkamp verkörpert, gönnen sich eine Auszeit. Schon am kommenden Mittwoch, den 15. Oktober, läuft die passende Abschiedsfolge um 19:05 Uhr bei RTL, auf RTL+ ist sie bereits jetzt abrufbar. Die Serienhandlung führt die beiden Figuren in unterschiedliche Richtungen: Während Deniz seiner Partnerin Charlie nach Vancouver folgt, übernimmt Lucie auf Mallorca die Geschäftsführung eines Retreats.

Für Deniz steht eine emotionale Entscheidung im Mittelpunkt: Da seine große Liebe Charlie an einem Workshop in Kanada teilnimmt, schließt er sich ihr an, um sie zu unterstützen. Seine kurzfristige Abreise sorgt für Tränen, doch die Fans dürfen aufatmen. Igor erklärte im Interview mit RTL, dass Deniz auf jeden Fall zur Serie zurückkehren wird. Wann genau er wiederkommt, hat der Sender allerdings noch nicht verraten. Auch Julia gibt Entwarnung: "Macht euch keine Sorgen, Leute. Ich bin kurz weg, aber ich komme wieder." Ihre Rolle der Lucie geht nach Mallorca. Dort unterstützt Lucie künftig Ingo und Jenny und kann endlich ihren lang gehegten Traum verwirklichen, etwas Eigenes aufzubauen – eine Herausforderung, auf die sie in der Serie lange hingearbeitet hat.

Für Zuschauer der Serie kommt Lucies Entwicklung auf Mallorca wenig überraschend. Die Figur hatte immer schon ein Faible für große Projekte und Eigeninitiative. Bereits am 30. September konnten Fans Ingo Zadek, gespielt von André Dietz, in einer Gastrolle erleben. Bei diesem Auftritt brachte er das Jobangebot für Lucie ins Spiel, das sie schließlich nach Mallorca führt. Für Igor Dolgatschew hingegen markiert die Auszeit einen weiteren Einschnitt in seiner langen Zeit bei "Alles was zählt". Beide Schauspieler betonen, wie wichtig ihnen ihre Rollen und deren Geschichten sind.

RTL / Julia Feldhagen Dominik Flade, Berrit Arnold, Julia Wiedemann, Stefan Bockelmann (v.l.n.r.)

Getty Images Igor Dolgatschew, Schauspieler

RTL / Julia Feldhagen Julia Wiedemann, Schauspielerin