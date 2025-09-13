So denkt Florian Thunemann über "Alles was zählt"-Rolle

Schauspieler Florian Thunemann (45) gibt als Dragan bei Alles was zählt alles, um Isabelle, gespielt von Ania Niedieck (41), für sich zu gewinnen. In der Serie zeigt sich die Figur hartnäckig und überzeugt, dass Isabelle die Frau seiner Träume ist. "Die Chemie passt total. Dragan denkt: 'Das ist die Frau meiner Träume'", schilderte Florian im Interview mit RTL. Anders als seine Serienrolle hätte der Serienstar privat jedoch längst aufgegeben. "Ich zweifle viel, ich überlege viel", verriet er und gestand, dass er selbst nicht so ausdauernd wie seine Rolle Dragan wäre.

Der Flirt zwischen Dragan und Isabelle sorgt in der beliebten Serie für Spannung und Schlagabtausch. Während Isabelle nicht so leicht zu erobern ist, gibt Dragan dennoch nicht auf. Florian ist zwar erst seit Mai dieses Jahres Teil des Casts, bringt jedoch mit seinem Alter Ego, einem "Lebemann mit einer sehr bewegten Vergangenheit", wie er im Web.de-Interview erklärte, frischen Wind auf den AWZ-Kiez. Trotz der Unterschiede zu seiner Rolle gibt es wohl auch Gemeinsamkeiten: "Ich trage mein Herz auf der Zunge, so wie Dragan", wusste Florian gegenüber RTL die Überschneidungen zwischen der realen und der gespielten Persönlichkeit einzuordnen.

Die Fans von Florian Thunemann, der bereits Erfahrung in Theater- und TV-Produktionen wie "Inga Lindström" und "Morden im Norden" hat, dürfen sich auf weitere spannende Folgen mit ihm in der neuen Hauptrolle freuen. Beruflich schmiedet der Wahlberliner noch ganz andere Pläne: "Witzigerweise wurde ich für 'SOKO Leipzig' damals für die Rolle des Kommissars gecastet, ehe ich dann aber doch eine andere Rolle bekommen habe", erinnerte er sich im Gespräch mit Web.de. "Insofern hätte ich auf jeden Fall riesige Lust, einmal einen Ermittler zu spielen." Bis es soweit ist, liefert Florian mit seinem Charme aber erstmal sowohl vor als auch hinter der Kamera am AWZ-Set weiterhin jede Menge Gesprächsstoff.

RTL / Julia Feldhagen Florian Thunemann, "Alles was zählt"-Darsteller

Getty Images Ania Niedieck, "Alles was zählt"-Star

RTL / Julia Feldhagen Florian Thunemann, Schauspieler