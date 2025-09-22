Neues Gesicht bei AWZ: Sie spielt Danielas Patenkind Nele

Maria Müller mischt die Geschehnisse in Essen auf. Die Schauspielerin wird bald in der Rolle der Nele Jung bei Alles was zählt zu sehen sein. Sie ist die Patentochter von Daniela (Berrit Arnold, 54), die überraschend vor deren Tür auftaucht. Im RTL-Interview verrät Maria: "Nele ist ein superlebendiger, fröhlicher und selbstständiger Charakter." Ihre Serienfigur sei nach einer Ausbildung zur Friseurin auf der Suche nach einem Neuanfang in Essen. "Ich kann Nele sehr gut nachvollziehen. [...] Ich bin da bestimmt nicht die Einzige, die mit Anfang 20 nicht ganz weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll", erklärt Maria.

Bei Neles Suche nach einer neuen Aufgabe hat sie ihre Leidenschaft für Tennis entdeckt. "Tennis gibt ihr das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl, dass sie wirklich das Richtige macht", verrät Maria dem Privatsender. Ihr großes Ziel: Profispielerin werden. Ob sie diesen Traum verwirklichen kann, wird in den kommenden Wochen Teil der spannenden Handlung bei "Alles was zählt" sein.

Schon jetzt ist also bekannt, dass Maria in ihrer Rolle viel Zeit auf dem Tennisplatz verbringen wird. Dort taucht bald auch eine gefeierte Profisportlerin auf. Die Wimbledon-Teilnehmerin Sabine Lisicki (36) unterstützt die Darsteller bald in einer Gastrolle. Begeistert berichtete sie dem Sender: "Ich habe tatsächlich schon damals die allererste Folge von AWZ gesehen! Und wir sind auf dem Tennisplatz – das ist ja mein Zuhause!" Doch die Zuschauer müssen sich noch einige Monate gedulden. Sabines Folgen werden erst im Dezember ausgestrahlt.

RTL / Julia Carola Pohle Josephine Martz, Bianca Hein, Sabine Lisicki und Maria Müller bei "Alles was zählt"

Getty Images Berrit Arnold, Schauspielerin

RTL / Julia Carola Pohle Maria Müller und Sabine Lisicki bei "Alles was zäht"

