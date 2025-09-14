Amrei Haardt versteht Gefühlschaos ihrer AWZ-Rolle Nathalie

Nathalie und Matteos Beziehung befindet sich in Gefahr. Die beiden Serienlieblinge aus Alles was zählt bereiten ihren Fans momentan Kopfschmerzen, da die Krankenschwester wieder mit ihrem Ex-Mann Maximilian anbandelt. Ihre Darstellerin Amrei Haardt (36) zeigt nun in einem RTL-Interview Mitleid für sie. "Ich glaube, bei Nathalie sind gerade einfach so viele Tabs offen. Sie kann überhaupt nicht abschalten, weil sie so viele Gedanken hat, die in die verschiedensten Richtungen gehen", erklärt die Schauspielerin und ergänzt: "Ich kann ihren Struggle voll nachvollziehen."

Nathalie könnte eigentlich glücklich an der Seite ihres fürsorglichen Partners Matteo (Riccardo Angelini) sein, der sich liebevoll um sie und ihren kleinen Sohn kümmert. Doch mit der Rückkehr von Maximilian (Francisco Medina, 48) wird ihr ohnehin schon turbulentes Leben auf den Kopf gestellt. "Ich weiß gar nicht, was ich ihr raten würde", verrät Amrei dem Sender. Allerdings macht sie klar, dass sie die Sorge der Fans um das Familienglück verstehen kann: "Es ist eine schöne, romantische, aber auch natürlich wahnsinnig chaotische Beziehung zwischen Nathalie und Matteo."

Unter den Fans herrscht Uneinigkeit darüber, mit wem Nathalie zusammen sein sollte. Unter einem Foto auf dem Instagram-Account der Show kommentierte ein User: "Maximilian und Nathalie müssen unbedingt wieder zusammenkommen, es knistert richtig zwischen ihnen." Doch manche Fans glauben, dass sie zu Matteo stehen sollte. "Also ich finde Nathalie und Matteo top. Maximilian hatte schon seine Chance."

