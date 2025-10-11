"Matrix"-Star spielt Schlüsselrolle in "Harry Potter"-Serie

Neue Fotos vom Set der kommenden Harry Potter-Serie sorgen derzeit für Aufsehen und geben spannende Einblicke in die Besetzung. Neben John Lithgow (79), der in die Rolle des Albus Dumbledore schlüpft, sind auch Lambert Wilson und Marthe Keller auf den Bildern zu sehen. Lambert übernimmt die Rolle von Nicolas Flamel, einem französischen Schreiber und Alchemisten, der in J.K. Rowlings (60) Welt durch die Schaffung des sagenumwobenen Steins der Weisen zur zentralen Figur wird. Marthe verkörpert Perenelle Flamel, Nicolas’ Ehefrau, die ebenfalls eine wichtige Verbindung zu dem legendären Stein hat.

Nicolas Flamel ist eine zentrale Figur in J.K. Rowlings magischer Welt, da er eng mit Dumbledore befreundet ist. In der Geschichte hat er durch den Stein der Weisen bereits ein beeindruckendes Alter von 665 Jahren erreicht, seine Frau Perenelle immerhin 658 Jahre. Ihre Mitwirkung in der neuen Serie dürfte daher eine entscheidende Rolle bei den Abenteuern rund um den Stein der Weisen spielen. Lambert ist vor allem durch seine Rolle als Merowinger in der "Matrix"-Reihe bekannt und bringt reichlich Erfahrung mit ans Set. Auch Marthe, die in den 1970er-Jahren durch hochkarätige Filme wie "Der Marathon-Mann" Bekanntheit erlangte, gilt als erfahrene Charakterdarstellerin.

Neben Lambert, Marthe und John werden in der HBO-Serie viele weitere bekannte Gesichter zu sehen sein. Wie unter anderem bereits Daily Mail berichtete, übernimmt Dominic McLaughlin die Hauptrolle des jungen Harry Potters. Seine Tante Petunia und sein Onkel Vernon werden von Bel Powley und Daniel Rigby verkörpert. Auch die Besetzung von zwei Hogwarts-Urgesteinen ist bereits bekannt: Während Hagrid, Halbriese und enger Vertrauter Harrys von Nick Frost (53) gespielt wird, schlüpft Paapa Essiedu in die Rolle von Slytherin-Vertrauenslehrer Severus Snape.

Getty Images Lambert Wilson, Schauspieler

Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

Getty Images Richard Harris als Albus Dumbledore

