Channing Tatum schwärmt vom neuen Film "Avengers: Doomsday"

Channing Tatum (45) hat Marvel-Fans auf der ganzen Welt in Aufregung versetzt. Der Schauspieler, der bereits in Deadpool & Wolverine als Gambit zu sehen war, versprach Großes für den kommenden Film "Avengers: Doomsday". Bei der Premiere seines aktuellen Films "Roofman" verriet er gegenüber ET: "Sie setzen sich mit jedem Film selbst die Messlatte hoch und übertreffen diese dann mit jedem einzelnen Film. [...] Ihr seid einfach noch nicht bereit. Ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Es wird euch das Gehirn aus den Ohren laufen lassen."

Obwohl Channing keine weiteren Details zur Handlung preisgab, ließ er durchblicken, dass die Zuschauer mit einigen Überraschungen rechnen können. Er verglich das emotional aufwühlende Erlebnis mit der Cameo-Szene von Blade, gespielt von Wesley Snipes (63), in "Deadpool & Wolverine". Besonders eingefleischte Comic-Fans dürften von dem neuen Streifen begeistert sein, vermutete der "Blink Twice"-Star: "Die Leute werden einfach buchstäblich den Verstand verlieren."

Der Schauspieler, der seine Karriere mit den "Step Up"-Filmen begann, hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend komplexeren Projekten zugewandt. Eine Rolle lehnte der 45-Jährige allerdings ab, was ihn bis heute wurmt. Guillermo del Toro (61) bot ihm einst die Rolle des Biests in einer geplanten Verfilmung von "Die Schöne und das Biest" an. Doch wie Channing gegenüber Vanity Fair ausplauderte, ließ sich der Job terminlich nicht einrichten. "Es war der größte Fehler meiner Karriere", offenbarte der US-Amerikaner.

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Disney Szene aus "Deadpool & Wolverine"

Getty Images Channing Tatum, Filmstar