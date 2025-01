23 gemeinsame Jahre: Pierre Sanoussi-Bliss hat sich getrennt

In wenigen Tagen geht es für Pierre Sanoussi-Bliss endlich los: Er fliegt ab in den Dschungel. Doch das sind aktuell nicht die spannendsten Neuigkeiten, die den Moderator umgeben: Auf Instagram gibt er jetzt komplett überraschend bekannt, dass er sich von seinem Ehemann Till Kaposty-Bliss getrennt hat. "Wir haben uns im letzten August nach 23 Jahren getrennt. Wir finden uns weiterhin großartig. Es gab keinen Rosenkrieg. Wir telefonieren, trinken Kaffee und harken gemeinsam die Scholle", schreibt er zu einem Throwback-Foto und ergänzt: "Wir sind vernünftig. Wir trauern auch. Frohes neues Jahr."

Dass der Schauspieler und sein Ex-Partner kein Paar mehr sind, hätte man vielleicht auch schon vermuten können: Pierre fliegt nämlich ganz ohne Till nach Australien in den Dschungel. Angeblich soll er sich einen guten Freund als Begleitperson herausgesucht haben. Jetzt, wo das Geheimnis um seine Beziehung gelüftet ist, kann Pierre sich zumindest richtig gut auf sein Abenteuer im Dickicht Down Under konzentrieren. Gegenüber RTL zeigte er sich bisher ziemlich siegessicher. "Meine Toleranzgrenze liegt ziemlich hoch. Und wenn mir nicht jemand unter der Gürtellinie begegnet, haben wir kein Problem miteinander", erzählte er.

Generell scheint ihn sowohl die Idee vom Camp als auch von allem, was dazugehört, nicht wirklich aus der Ruhe zu bringen. Im Gespräch mit dem Sender erklärte er, dass er in seiner Kindheit öfter sechs Wochen am Stück campen war. Die harten Pritschen und das reduzierte Essen werden also keine Herausforderung für ihn. Und auch die mangelnde Hygiene aufgrund fehlender Privatsphäre sollte für Pierre nichts Schlimmes werden. Der Schauspieler hat keine Schwierigkeiten damit, vor anderen nackt zu duschen. "Ich mache seit über 40 Jahren – ob mich Leute dabei erkennen oder nicht, ist mir egal – nackt auf Hiddensee Urlaub. Jeden Sommer. Ich habe damit kein Problem. Mich gibt es nackt im Film und überall", winkte er ab.

Pierre Sanoussi-Bliss und Till Kaposty-Bliss, 2013

Pierre Sanoussi-Bliss, Schauspieler

