Channing Tatum bereut Absage an ikonisches Filmprojekt

Beim Toronto Film Festival offenbarte Schauspieler Channing Tatum (45) eine Entscheidung aus den Anfängen seiner Karriere, die er bis heute bereut. Der Magic Mike-Star lehnte vor 15 Jahren die männliche Hauptrolle in Derek Cianfrances gefeiertem Beziehungsdrama "Blue Valentine" ab, wie er im Gespräch mit Variety erzählte. "Ich glaube, ich habe es verdrängt, weil ich es wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene bereue", sagte der Schauspieler rückblickend. Die Rolle ging damals an Ryan Gosling (45), der für seine Darstellung enorme Anerkennung erhielt. Doch nun, ein gutes Jahrzehnt später, arbeiten Channing und Derek erstmals gemeinsam an einem Projekt.

In ihrem aktuellen Film "Der Hochstapler – Roofman", der seit dem 27. November in den deutschen Kinos läuft, verkörpert Channing einen ehemaligen Soldaten, der aufgrund finanzieller Engpässe zu ungewöhnlichen Methoden greift: Er überfällt McDonald’s-Filialen, indem er durch die Dächer einsteigt, und schlägt sich währenddessen in einem verlassenen Spielwarengeschäft durch. Derek, der die Regie des Films führt, lobt die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und erklärte, dass er Channing schon damals aufgrund seiner körperlichen Ausdruckskraft für "Blue Valentine" im Kopf hatte. Beim Filmfestival scherzte der Regisseur: "Dieser Körper kann Geschichten erzählen."

Privat zeigt sich Channing gelassen und reflektiert über die zweite Chance der Zusammenarbeit. Neben seiner erfolgreichen Karriere ist der Schauspieler vor allem für seine Bodenständigkeit bekannt. In Interviews spricht er hin und wieder über die Bedeutung von Familie und die Herausforderungen, ein Gleichgewicht zwischen öffentlichen und persönlichen Auftritten zu finden. Dass er auch in seiner Freizeit ein kreatives Händchen hat, bewies er als Mitautor eines Kinderbuchs, das er für seine Tochter schrieb. Diese Vielseitigkeit und Offenheit sind es, die Channings Fans immer wieder an ihm schätzen.

Getty Images Channing Tatum beim 69. BFI London Film Festival am 14. Oktober 2025

Instagram / channingtatum Schauspieler Channing Tatum, März 2025

IMAGO / ABACAPRESS Channing Tatum mit seiner Freundin Inka und seiner Tochter Everly, September 2025