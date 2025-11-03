Claire Holt triumphiert: Neue Bestzeit beim NYC Marathon

Claire Holt (37) hat beim New York City Marathon 2025 eine beeindruckende neue persönliche Bestzeit aufgestellt. Die Schauspielerin bewältigte die 42,195 Kilometer in 3:39:03 Stunden. Damit unterbot die gebürtige Australierin ihre bisherige Bestzeit von 3:42:43, die sie bei einem ihrer früheren Marathons erzielt hatte, deutlich. Auf Instagram teilte Claire euphorisch mit: "Ab Kilometer 4 bis 26,2 war ich im Schmerz-Modus, aber wir hören nicht auf!" Vor allem ihre Willensstärke und ihr Kampfgeist hätten sie zu diesem Erfolg gebracht.

Zusätzlich zum persönlichen Triumph setzte die leidenschaftliche Läuferin auf passendes Equipment. Claire trug beim Marathon gesponserte Schuhe von HOKA und präsentierte sie nach dem Lauf stolz in die Kamera. In einem humorvollen Moment warf sie die Laufschuhe sogar in Richtung Kamera, um ihre Zeit zu feiern. Die Schauspielerin beschrieb den Wettkampf als enorme Herausforderung, bei der sie "einige echte Dämonen" besiegen musste, bevor sie das Ziel erreichte. Bereits in den Jahren 2022 und 2024 hatte Claire am New York City Marathon teilgenommen, doch erst dieses Jahr konnte sie ihre eigene bisherige Bestleistung überbieten.

Dass Claire sich mit Leidenschaft und Durchhaltevermögen in ihre sportlichen Ziele stürzt, hat sie schon früher bewiesen. Die dreifache Mutter und Schauspielerin ist für ihre Liebe zur Natur bekannt, auch wenn ihr ihre Outdoor-Abenteuer nicht immer nur freudige Erlebnisse bringen. Während eines Jogging-Ausflugs in der Wildnis geriet sie in eine heikle Situation, als sie unvermittelt einem Schwarzbären gegenüberstand. Dieses Ereignis, das sie unbeschadet überstand, unterstreicht Claires Mut und die unermüdliche Entschlossenheit, mit der sie ihre sportlichen und persönlichen Herausforderungen meistert.

Getty Images Claire Holt in Cannes 2023

Instagram / claireholt Claire Holt, Schauspielerin, 2025

Getty Images Claire Holt, Schauspielerin