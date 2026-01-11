Adam Sandler glaubt: Die Ehe mit Jackie ist sein "Schicksal"

Bei den Palm Springs International Film Festival Awards in Kalifornien hat Adam Sandler (59) einen selten privaten Einblick in sein Liebesleben gegeben – und dabei so richtig von seiner Frau Jackie Sandler (51) geschwärmt. Während der Gala, bei der er für seine Rolle im Netflix-Film "Jay Kelly" mit dem Chairman’s Award geehrt wurde, sprach Adam in seiner Dankesrede über ein Leben ohne Hollywood-Ruhm und stellte klar, dass sich eines für ihn nie geändert hätte: seine Ehe mit Jackie. "Das ist Schicksal. Nichts kann das ändern", beteuert er.

In dem alternativen Zukunftsszenario wäre Adams Schauspielkarriere nie durchgestartet – stattdessen, so vermutet er, wäre er dem Vorschlag seines Vaters gefolgt und Elektriker geworden. Jackie, mit der er seit 2003 verheiratet ist, möchte er an seiner Seite aber in keinem Fall missen. Auf sein süßes Liebesbekenntnis lässt Adam einen Scherz folgen. "Aber wir hätten definitiv ein anderes Haus. Wahrscheinlich etwa zehn Badezimmer weniger und weniger Statuen von mir", witzelt er.

Der Abend stand im Zeichen seines gefeierten Rollenausflugs: In "Jay Kelly", der auf Netflix zu sehen ist und von George Clooney (64) angeführt wird, spielt Adam eine selten ernste Rolle, die ihm neben Palm Springs auch Nominierungen bei den Critics Choice Awards und den Golden Globes einbrachte. Das Festival ehrte neben ihm weitere Größen wie Miley Cyrus (33), Timothée Chalamet (30), Rose Byrne (46), Ethan Hawke (55), Leonardo DiCaprio (51), Amanda Seyfried (40), Kate Hudson (46) und Michael B. Jordan (38).

Getty Images Adam und Jackie Sandler bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

Getty Images Adam Sandler nimmt bei dem Palm Springs International Film Festival den Chairman’s Award entgegen

Getty Images Jackie und Adam Sandler bei den Palm Springs International Film Festival Awards am 3. Januar 2026