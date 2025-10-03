Naomi Watts' Tochter glänzt als Model der Paris Fashion Week

Naomi Watts (57) zeigte sich überglücklich, als sie am Donnerstag ihre Tochter Kai Schreiber (16) bei der Paris Fashion Week unterstützte. Die Schauspielerin nahm im Publikum Platz, umgeben von Mode-Ikonen wie Anna Wintour (75) und Pamela Anderson (58), während Kai für die Mugler Womenswear Frühling/Sommer 2026 Show über den Laufsteg schritt. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Im pfirsichfarbenen Ledermodell mit Oversize-Kragen bewies die 16-jährige Tochter von Naomi und Liev Schreiber (57) einmal mehr ihr Talent als Model und beeindruckte mit professioneller Eleganz. Naomi selbst zog vor der Show mit ihrem stilvollen Nadelstreifen-Ensemble und ihrer makellosen Erscheinung alle Blicke auf sich.

Der Laufsteg ist für Kai längst kein Neuland mehr. Bereits bei der New York Fashion Week im vergangenen Monat hatte das Model die berühmte Jason Wu (43) Show eröffnet. Trotz kleiner Missgeschicke, wie einem rutschenden Oberteil bei der Max Mara Show in Mailand, meisterte Kai solche Herausforderungen mit professioneller Ruhe und gewann dadurch die Bewunderung vieler Fans. Auf Instagram kommentierte sie das Malheur mit Humor: "Mein Oberteil ist bei Max Mara runtergerutscht, lol." Doch die Nachwuchsmodel-Ikone bleibt ehrgeizig und probte, wie sie selbst verriet, ihre Laufstegschritte schon jahrelang in der heimischen Küche.

Kai Schreiber, die sich mittlerweile als Transgender-Model in der Modewelt etabliert hat, ließ gegenüber der Zeitschrift Interview Magazine durchblicken, wie viel ihr diese Karriere bedeutet. Inspiriert von Ikonen der LGBTQ+-Gemeinschaft und großen Namen der Modebranche, fühlt sie sich in ihrer Rolle als aufstrebende Supermodel-Anwärterin bestärkt. Mit einer klaren Vision erklärte sie im Juni gegenüber dem Blatt: "Ich will eine Supermodel-Karriere. Punkt."

Getty Images Kai Schreiber mit ihrer Mutter Naomi Watts, Juni 2025

Getty Images Kai Schreiber, Model

Getty Images Kai Schreiber und Mama Naomi Watts bei der "The Friend"-Premiere in New York City