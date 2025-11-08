Naomi Watts' Tochter überrascht mit frechem Zungenpiercing

Was für ein Auftritt: Kai Schreiber (16) hat auf Instagram ihr neues Zungenpiercing präsentiert – und zwar in einem Selfie, das vor 90er-Jahre-Vibes nur so sprüht. Die 16-jährige Tochter von Naomi Watts (57) und Liev Schreiber (58) streckte der Kamera frech die Zunge entgegen, dazu trug das Model ein Rundhals-Shirt, einen elastischen Tattoo-Choker und dramatische, dunkel umrandete Smokey Eyes. Selbst der leicht körnige Look des Fotos erinnerte an die Zeiten früher Digicams. Der Post landete in der Story, doch die Botschaft war unübersehbar: Neues Piercing, neuer Look, klare Kante in Sachen Selbstinszenierung – und die Fans schauten ganz genau hin.

Naomi erklärte bei "Today with Jenna & Friends", sie sei "so eine Art Momager" und bezog sich damit auf die Förderung ihrer Tochter im Modebusiness. "Sie ist sehr jung, aber sie hat den Kopf beieinander, daher war es schön für sie, stolz auf das zu sein, was sie tut", sagte die Schauspielerin in der Sendung. Kai wiederum denkt groß. Dem Interview Magazine sagte sie: "Ich will Supermodel werden. Punkt." Erste Schritte sind gemacht: Die Nachwuchs-Beauty lief bereits im Herbst über Laufstege bei den Fashion Weeks in New York und Paris.

Abseits der Laufstege zeigt sich Kai gern als Verfechterin von Selbstausdruck und klaren Grenzen. Gegenüber Interview erzählte das Model, es sei wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, "die dich auf einer tiefen Ebene kennen und dich gut behandeln". Sie habe gelernt, ihren Wert zu kennen und sich von denen zu distanzieren, die ihr nicht guttun. In Gesprächen sprach sie auch darüber, wie frühe Fragen zur eigenen Geschlechtsidentität ihren Wunsch bestärkt hätten, als schöne, glamouröse, einflussreiche Frau aufzutreten – mit Vorbildern wie Marilyn Monroe (†36) im Kopf. Zuhause hält die Schauspielerin die Kamera, wenn Kai ihren Catwalk übt, und die Influencerin sammelt die Clips: ein Team, das privat funktioniert, bevor die Lichter der großen Shows angehen.

Getty Images Kai Schreiber und Naomi Watts posieren im März 2025 bei der "The Friend"-New-York-Premiere

Instagram / kaischreiberrr Kai Schreiber, November 2025

Getty Images Kai Schreiber mit ihrer Mutter Naomi Watts, Juni 2025