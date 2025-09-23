Keine neue Staffel: "The Biggest Loser" muss pausieren

Sat.1 hat bestätigt, dass die beliebte Abnehmshow The Biggest Loser im Jahr 2026 nicht ins Programm zurückkehren wird. Eine Sendersprecherin erklärte gegenüber DWDL: "'The Biggest Loser' pausiert 2026." Ob die Show künftig wieder ausgestrahlt wird, bleibt unklar, da der Sender derzeit andere Prioritäten setzt. Seit ihrer Premiere im Jahr 2009 hatte die Show viele Fans begeistert. Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpften mit Unterstützung der Coaches Christine Theiss (45) und Ramin Abtin (53) darum, möglichst viele Pfunde zu verlieren. Doch zuletzt ließ der Erfolg nach, und die Einschaltquoten gingen stark zurück.

Die Entscheidung, die Show vorerst auf Eis zu legen, folgt auf eine wechselvolle Geschichte des Formats. Nachdem sie ihren Ursprung bei ProSieben hatte, wanderte sie über Kabel Eins schließlich zu Sat.1, wo sie besonders am Sonntagvorabend große Erfolge feierte. Doch in den letzten Jahren kam es zunehmend zu Problemen: Nach einer Umbenennung in "Leben leicht gemacht" im Jahr 2022 gingen die Zuschauerzahlen massiv zurück, sodass der ursprüngliche Titel 2024 wieder eingeführt wurde. Dennoch konnte sich das Format trotz eines erneuten Sendeplatzwechsels nicht erholen und verzeichnete mit der diesjährigen Staffel lediglich 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dies führte nun zu der Entscheidung, die Show zumindest vorläufig auf Eis zu legen.

Für Christine, die die Show seit 2012 moderierte, ist das Aus besonders bitter. Die ehemalige Kickboxerin hatte die Kandidatinnen und Kandidaten nicht nur beim Kampf gegen die Pfunde begleitet, sondern auch ihre Geschichten über die Jahre hinweg hautnah miterlebt. "Es fühlt sich natürlich extrem schade an. Mein ganzes Herz hängt daran, das Format ist für mich und auch für Ramin viel mehr als nur ein Job", verriet sie im Interview mit Bild. Schon im letzten Jahr habe sie gespürt, dass die Situation schwieriger wurde, da die Budgets in der Branche zunehmend gekürzt wurden: "Ich habe jedes Jahr ein wenig gebangt, ob es weitergeht oder nicht. Und man hat schon vergangenes Jahr gemerkt, dass es schwieriger wurde, weil überall die Gürtel enger geschnallt wurden." Ob "The Biggest Loser" eines Tages ein Comeback feiern wird, ließ Sat.1 offen.

SAT.1/Julian Essink "The Biggest Loser" Titelbild

SAT.1/Julian Essink Christine Theiss und Ramin Abtin bei "The Biggest Loser"

SAT.1/Julia Feldhagen Christine Theiss, TV-Persönlichkeit