"Heftiger Streit": Darum kullerten bei Kim Virginia Tränen

Kim Virginia Hartung (29) bereitete ihren Fans mit einem emotionalen Social-Media-Beitrag ziemlich Sorgen. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte ein Foto mit verheultem Gesicht und den Worten: "Mir geht es gar nicht gut." Wenige Stunden später klärt die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin auf, was passiert ist: "Nikola (29) und ich hatten einen ziemlich heftigen Streit." Bei diesem bleibt es vorerst auch, denn statt eines erfolgreichen klärenden Gesprächs zieht Kim mit gepackten Sachen in ein separates Hotel: "Melde mich morgen zu allem. Kann Nikola auch gerade nicht mehr erreichen… Keine Ahnung, was er macht." Aktuell befinden sich die zwei in Australien auf Weltreise.

Was genau zwischen den Promis unter Palmen-Teilnehmern vorgefallen ist, behält die werdende Mama zum aktuellen Zeitpunkt noch für sich. In einer vorigen Story verrät Kim nur so viel: "Wir hatten einen echt ordentlichen Streit über ein sehr wichtiges Thema. War auch nach einem halben Jahr das erste Mal mit Abstand der größte Disput, den wir jemals hatten." Ergänzend deutet sie zudem an, dass es offenbar Kommunikationsprobleme bei ihr und ihrem Partner gebe: "Ich finde, dass man in einer Beziehung definitiv Kommunikationstools haben sollte und die einzige Lösung nicht unentwegt: 'Wir machen jetzt beide den Schweigefuchs und gehen uns erst mal aus dem Weg', sein sollte."

Vor ihrem ersten großen Streit sah es überwiegend rosig zwischen Kim und Nikola aus: Nachdem sich beide während der Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" nähergekommen waren, machten sie noch während der Ausstrahlung ihre Beziehung publik. Kurz darauf ging Nikola sogar vor seiner Liebsten auf die Knie und wanderte für seine Herzdame nach Dubai aus. Aktuell erwarten beide nun ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs und enthüllten vor Kurzem, dass dieser ein Mädchen wird.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

