Hilary Swank entschuldigt sich nach Flughafen-Zoff in L.A.

Hilary Swank (51) geriet kürzlich am Flughafen von Los Angeles in eine missliche Situation, als sie eine Mutter mit zwei schwer kranken Kindern am Gepäckband zurechtwies. Die Familie war im Rahmen eines Make-A-Wish-Trips auf dem Weg nach Disneyland. Als die Mutter Jada Bafus ihr Handy hervorholte, um ihren Ehemann zu kontaktieren, unterstellte die Schauspielerin ihr, ein Foto von ihr gemacht zu haben. Die zweifache Oscar-Preisträgerin reagierte laut Daily Mail harsch mit den Worten: "Ich hoffe, Sie genießen das Foto!" Nachdem Jada erklärte, sie habe nur telefonieren wollen, ging Hilary kurzerhand davon.

In einem Instagram-Post schilderte Jada den Moment und die eigenen Gefühle zwischen Vorfreude und Stress. "Ich war nur eine gestresste Mom, die sich am LAX zurechtfinden wollte", sagte sie. Die Kinder Mason und Jack leiden an Duchenne-Muskeldystrophie, einem unheilbaren und fortschreitenden Muskelschwund, wegen dem die Reise für die Familie von besonderer Bedeutung war. Nachdem der Beitrag millionenfach geteilt worden war, meldete sich Hilary direkt bei Jada per Instagram-Nachricht, entschuldigte sich für den Ton und erklärte, sie habe Sorge gehabt, dass ihre zweijährigen Zwillinge ungefragt fotografiert würden. Die Schauspielerin habe zudem gefragt, ob sie in irgendeiner Weise helfen könne, berichtete Jada. Gegenüber verschiedenen Medien machte das Paar deutlich, dass es Hilary nichts nachtrage: "Wir sind nicht böse. Es war einfach ein unerwarteter Start in unseren Trip."

Bereits vor einigen Monaten hatte Hilary bei einer Gala in Beverly Hills offen über ihren Alltag als Mutter gesprochen. Die Schauspielerin betonte damals im Gespräch mit dem Magazin People, dass sie die berühmte Trotzphase ihrer Zwillinge nicht als Belastung, sondern als Chance sehe. "Sie entdecken so viele neue Dinge und das muss überwältigend sein – alles ist neu", sagte sie. Wichtig sei für sie, in stressigen Momenten ruhig zu bleiben und ihren Kindern Stabilität zu geben: "Es ist wichtig, sich selbst zu regulieren, ruhig zu bleiben und ihnen einfach den Raum zu geben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Swank beim Annual Spring Luncheon und der Oscar de la Renta Fashion Show in Beverly Hills, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Swank beim ABC Disney Upfront 2022 in New York, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Swank bei der Premiere von "Ordinary Angels" im SVA Theater in New York, Februar 2024

Anzeige