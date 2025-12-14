Eigentlich sollte Bauer Walters Sohn zu "Bauer sucht Frau"

Für den 74-jährigen Walter hat sich die Teilnahme an der diesjährigen Staffel von Bauer sucht Frau offenbar ausgezahlt. Ursprünglich hatte er jedoch gar nicht vor, an der Kuppelshow teilzunehmen. Tatsächlich hatte eigentlich sein Sohn Klaus bei RTL angeklopft, um nach der großen Liebe zu suchen. Doch während eines Telefonats erwähnte Klaus beiläufig, dass auch sein Vater alleine sei. Daraufhin änderte sich alles: "Und so war ich dann plötzlich mit dabei, obwohl ich keine Bewerbung geschickt habe", verriet der Hühnerwirt jetzt gegenüber der Bild-Zeitung.

Der spontane Kandidatenwechsel hatte leider eine klare Konsequenz: Pro Staffel darf nur ein Familienmitglied teilnehmen, daher musste Walters Sohn seinen Platz in der Show räumen. Klaus nahm es jedoch sportlich und regelte stattdessen die Kommunikation mit der Produktion. Walter zeigte sich im Interview dankbar: "Er hat mich aber unterstützt." Außerdem durfte Klaus bei der Auswahl der Frauen fürs Scheunenfest mithelfen. Dort traf Walter schließlich auf Katharina, die schnell sein Herz eroberte. Zwischen den beiden entwickelte sich auf Walters Hof eine vielversprechende Verbindung.

Für Walter sieht es ganz danach aus, als könnte Katharina auch künftig an seiner Seite bleiben. Die beiden wirkten sehr harmonisch und einig darin, sich weiter kennenlernen zu wollen. Walter schlug ihr sogar vor, direkt bei ihm einzuziehen. Sohn Klaus hingegen ist weiterhin alleinstehend und noch immer auf der Suche nach der großen Liebe. "Aber ob er noch mal bei 'Bauer sucht Frau' mitmachen will, weiß ich nicht", verrät Walter gegenüber Bild. Es bleibt also spannend, ob die Fans seinen Sohn in der nächsten Staffel zu sehen bekommen.

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Walter

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Walter, "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Walter und Katharina von "Bauer sucht Frau", 2025