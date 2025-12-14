Lori Loughlin hat ersten öffentlichen Auftritt nach Ehe-Aus

Überraschendes Comeback für Lori Loughlin (61): Die Schauspielerin trat bei der Hallmark Christmas Experience in Erscheinung und sorgte beim Panel zu "When Calls the Heart" für kreischenden Jubel. Eingeladen wurde sie von Kollegin Erin Krakow (41), die sie unter tosendem Applaus auf die Bühne holte. Es war Loris erster öffentlicher Auftritt, seit das People Magazine im Oktober die Trennung von Mossimo Giannulli (62) nach fast 28 Ehejahren bestätigte. Auf dem Podium saß sie mit ihren Serienkollegen, wirkte ergriffen und bedankte sich sichtlich gerührt beim Publikum. Der Überraschungsmoment kam während eines Spiels mit dem Cast, als die Gastgeberin die Runde auflöste – und Erin andeutete, dass "eine unserer liebsten Freundinnen und Co-Stars" dazustoßen könnte.

In dem Clip, den der Hallmark Channel auf Instagram teilte, trug Lori einen weißen, nadelgestreiften Anzug mit Rollkragenpullover und schwarzen Boots. Sie sagte nur "Danke euch", umarmte ihre Co-Stars mit Tränen in den Augen und hielt Erins Hand, als ein Stuhl für sie herangerückt wurde. Auf die Frage der Moderatorin, wie sich ihre Rückkehr anfühle, antwortete sie: "Es ist ein unglaubliches Gefühl, und meine Freundin (Erin) hier setzt sich schon seit langem dafür ein. Als ich davon erfahren habe, vielleicht vor einem Monat, zwei Monaten, wollte ich einfach allen bei Hallmark dafür danken, dass sie so liebevoll und herzlich sind." Zwischen den Schauspielerinnen bestehe ein enges Band und es sei toll, wieder "mit der Familie" vereint zu sein. 2019 brachte ein College-Skandal Loris Karriere bei Hallmark zum Stillstand. Sie und ihr Mann zahlten 500.000 Dollar (425.000 Euro), um ihre Töchter Olivia Jade (26) und Isabella Rose (27) fälschlicherweise als Ruder-Rekrutinnen an der University of Southern California einzuschleusen, obwohl keine der beiden jemals diesen Sport ausgeübt hatte. Lori wurde zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt.

Loris Rückkehr ins Fernsehen begann langsam im Dezember 2021 mit einer Rolle in "When Hope Calls: A Country Christmas", einem Ableger von "When Calls the Heart" auf Great American Family. Während es beruflich also wieder aufwärts für die ehemalige Full House-Darstellerin geht, läuft es privat nicht gut. Insider berichteten der Page Six, dass Lori "belastende Textnachrichten" auf Mossimos Handy entdeckt hatte, die das Vertrauen zwischen dem Paar endgültig zerstörten. Das Ex-Paar hatte bereits im Februar sein 11.800 Quadratmeter großes Anwesen in Hidden Hills zum Verkauf angeboten. Olivia Jade und Isabella Rose halten sich dem Vernehmen nach aus den Konflikten heraus und setzen auf Zusammenhalt. Mossimo wurde zuletzt häufiger in Los Angeles gesehen, unter anderem mit der Stylistin Hannah Harrison in einem Hollywood-Club. Lori scheint ihr Comeback bei Hallmark und das Wiedersehen mit ihren Freunden nun sichtbar Kraft zu geben.

