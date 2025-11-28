Brittany Mahomes teilt süße Thanksgiving-Schnappschüsse

Die Mahomes-Familie läutete das diesjährige Thanksgiving mit herbstlichen Schnappschüssen ein, die Brittany Mahomes (30) am Donnerstag auf Instagram teilte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Patrick Mahomes (30), dem Quarterback der Kansas City Chiefs, posierte sie mit ihren drei Kindern in warmen, festlichen Outfits. Golden Raye, die jüngste Tochter, trug ein passendes Strickkleid wie ihre Mutter, während Sterling Skye in einem roten Kleid strahlte und Sohn Patrick "Bronze" Lavon Mahomes III in einem karierten Hemd glänzte. Bronze, der einen Lutscher hielt, wird nur einen Tag später, am Freitag, drei Jahre alt. Ein herzliches Foto zeigte Brittany mit Bronze auf dem Arm, während Patrick der kleinen Golden einen Kuss auf die Stirn drückte. Ihren Beitrag beschriftete Brittany schlicht und liebevoll mit "Frohes Thanksgiving".

Zusätzliche Fotos aus der Serie zeigten die Familie etwa lachend, während Brittany und Patrick ihren Sohn zwischen sich hindurchschwangen. Die Kinder schienen sich besonders auf einem Bild wohlzufühlen, das sie alleine auf den Stufen ihres Hauses zeigte. Es war nicht das erste Mal in dieser Woche, dass Brittany auf Instagram Einblicke in den Familienalltag gewährte. Bereits am vergangenen Sonntag hatte sie Fotos von sich und den Kindern bei einem Spiel der Kansas City Chiefs gepostet. Dort unterstützten sie ihren Vater in teamfarbenen rot-gelben Outfits am Spielfeldrand. Mit der humorvollen Bildunterschrift "Chaos am Spielfeldrand" teilte Brittany diesen turbulenten, aber offenbar fröhlichen Moment.

Brittany und Patrick sind seit langem für ihre Offenheit bekannt, was Einblicke in ihr Familienleben betrifft. Der NFL-Star und die Mitbesitzerin des Fußballclubs Kansas City Current heirateten 2022 und wohnen derzeit mit ihren drei Kindern in Kansas City. Die kleine Golden wurde erst im Januar dieses Jahres geboren und ergänzt das mittlerweile fünfköpfige Familienglück perfekt. Die Familie wird oft bei gemeinsamen Aktivitäten und besonderen Momenten abgelichtet, sei es im Stadion, beim Urlaub oder – wie aktuell – bei herbstlichen Feierlichkeiten zu Hause. Besonders Patrick betont immer wieder, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist, und scheint seine Zeit mit der Familie sichtlich zu genießen.

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kindern, Juli 2025

instagram/brittanylynne Brittany Mahomes mit ihren Kindern, November 2025

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kids Sterling Skye und Patrick "Bronze" Lavon, Dezember 2024

