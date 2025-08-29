Jan Köppen ersetzt Elton in der Show "Drei gegen Einen"

Jan Köppen (42) wird neuer Musketier in der RTL-Show "Drei gegen Einen – Die Show der Champions". Das berichtet Presseportal. Ab dem 27. September verstärkt der Moderator das Team um Jens "Knossi" Knossalla und Tim Mälzer (54) und tritt in spektakulären Herausforderungen gegen hochkarätige Gegner an. Der Dschungelcamp-Star nimmt damit den Platz von Elton (54) ein, der in den ersten vier Ausgaben der Show Teil des Trios war. Die neuen Folgen versprechen nicht nur spannende Wettbewerbe, sondern auch eine ordentliche Portion Unterhaltung. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra (36).

Die Show bietet waghalsige Challenges, bei denen Teilnehmer körperliche und geistige Höchstleistungen erbringen müssen. Von sportlichen Aufgaben über Gedächtnistraining bis hin zu skurrilen Rekordversuchen – alles ist möglich. Die Preisgelder können sich sehen lassen: Bis zu 50.000 Euro gibt es pro Ausgabe zu gewinnen. Jan freut sich über seine Aufnahme ins Team und beschreibt die Zusammenarbeit mit Knossi und Tim scherzhaft: "Ich fühle mich geehrt, mit dem großen Tim Mälzer – König aller Fernsehköche – und dem einzigartigen Knossi – König aller Streamer – in einem Team zu sein. Natürlich ist das in einer sportlichen Sendung mit den beiden Pappnasen nicht unbedingt ein Vorteil, aber ich glaube, wir haben die Kompetenzen gut verteilt und uns stark geschlagen. Ich wurde auf jeden Fall sehr gut im Team aufgenommen und der Begriff 'Kampfschweine' trifft es am Ende sehr gut."

Doch neben all dem Spaß kann es in dem Format auch durchaus ernst werden. So sorgte vor einigen Monaten ein Zwischenfall rund um Knossi für Aufsehen. Nach einem kräftezehrenden Schlammfußball-Wettkampf gegen Ex-Fußballer Felix Kroos musste der Entertainer medizinisch betreut werden. Auf Instagram zeigte sich Knossi selbstironisch und kommentierte ein Foto aus dem Sanitätszelt mit den Worten: "Mach Gameshows haben sie gesagt... Ist spaßig, haben sie gesagt... Ist geil und ungefährlich, haben sie gesagt!" Der Entertainer scherzte weiter: "Ich wusste nicht mehr, wer ich bin und wo ich bin."

Getty Images /Andreas Rentz, Getty Images / Andreas Rentz Jan Köppen und Elton

IMAGO / Future Image Elton, Moderator

IMAGO / STAR-MEDIA Jan Köppen, Moderator