So helfen Fans J.Lo durch ihre dunkelsten Zeiten

Jennifer Lopez (56) hat offenbart, wie sehr ihre Fans sie durch die schwierigsten Phasen ihres Lebens getragen haben. "Ich kann gar nicht genug betonen, wie meine Fans und Follower mir durch die schwersten Momente meines persönlichen Lebens geholfen haben", erzählte sie in der Podcast-Sendung "Las Culturistas" von Bowen Yang und Matt Rogers. Ihre Community sei eine starke Motivation, selbst in harten Momenten positiv zu bleiben. "Man denkt: Ich kann sie nicht enttäuschen. Ich kann jetzt nicht fallen. Ich muss es durchstehen."

Für Jennifer sei die Verbindung zu ihrer Fangemeinde mehr als nur eine einseitige Bewunderung. "Das ist eine echte Beziehung in meinem Leben", betonte sie im Gespräch. Auch wenn ihr diese Menschen nicht persönlich begegnet seien, bedeute ihre Unterstützung ihr enorm viel. Darüber hinaus erklärte sie, dass die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Kuss der Spinnenfrau", der von ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53) produziert wurde, ihr in schwierigen Zeiten als Zufluchtsort gedient hätten.

Nach der Trennung von Ben hat sich Jennifer zuletzt vor allem auf ihre berufliche Zukunft konzentriert. Ihre Europa-Tournee, die sie im Sommer absolvierte, wurde zu einem riesigen Erfolg und schenkte ihr neue Energie, wie ein Insider gegenüber People verriet. Die Möglichkeit, vor ausverkauften Hallen zu performen und die Euphorie ihrer Fans live zu erleben, gab der Entertainerin sichtlich Auftrieb.

