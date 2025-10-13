Endlich: Jessica Graf und Cody Nickson begrüßen fünftes Kind

Die US-Big Brother-Stars Jessica Graf (34) und Cody Nickson schweben erneut im Babyglück! Am vergangenen Freitag, den 10. Oktober, bereicherte Tochter Italia Belle um 12:48 Uhr die Großfamilie des Paares. Damit sind die beiden nun stolze Eltern von insgesamt fünf gemeinsamen Töchtern. Via Instagram dokumentierte die 34-Jährige die aufregenden Stunden vor der Geburt voller Vorfreude: "Wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus", sagte sie in ihrer Story. Wenige Stunden später konnte Jessica erleichtert verkünden: "OK, ich habe es geschafft!"

Die beiden Realitystars hatten bereits im April freudig offenbart, erneut Nachwuchs zu erwarten, und damals ihre Follower nach Namensvorschlägen gefragt, da ihnen langsam die Ideen ausgingen. Neben der Neugeborenen gehören die vier gemeinsamen Töchter Maverick, Carter, Atlas und Gemma zur Familie. Cody brachte außerdem eine 13-jährige Tochter namens Paisley mit in die Ehe. Wie Jessica kürzlich verriet, ist das Familienleben für das Paar das größte Glück: "Unsere Mädchen sind unser ganzer Stolz", erklärte sie Us Weekly und betonte, wie eng die Bindung innerhalb der Familie ist.

Im Dezember 2023 machten die beiden, Jessica und Cody, schon einmal eine ganz besondere Ankündigung: Damals gaben sie die Geburt ihres vierten Kindes bekannt. Stolz präsentierten die beiden ihrer Community das Neugeborene und verrieten dabei auch den Namen der kleinen Tochter. "Gemma Noelle Nickson! Geboren am 12. Dezember 2023 um 12:37 Uhr", schrieben sie zu einem Video mit ihrem jüngsten Familienzuwachs.

Instagram / thejessicanickson US-"Big Brother"-Stars Jessica Graf und Cody Nickson, April 2025

Instagram / thejessicanickson Jessica Grafs Tochter Italia Belle, Oktober 2025

Instagram / thegemmanickson Gemma Noelle Nickson, Tochter von Jessica Graf

