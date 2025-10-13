Eddie Murphy rechnet ab: Die schlimmste Rolle seines Lebens

Eddie Murphy (64), bekannt aus Filmen wie "Shrek" und "Die Glücksritter", sprach in einem selten offenen Moment über die Rolle, die er im Rückblick am meisten verabscheut: seine Zeit bei "Saturday Night Live" (SNL). Nachdem er dort in den frühen 80ern mit scharfsinnigen und provokativen Stand-up-Einlagen die Herzen des Publikums eroberte, fühlte er sich später zunehmend gefangen. Produzent Dick Ebersol überzeugte ihn damals, noch eine Staffel zu bleiben, als er gehen wollte. Doch Eddie sagte laut filmstarts.de rückblickend: "Ich mag die Show nicht. Ich finde sie nicht lustig. Ich hasse sie." Seine Motivation ließ nach, und er zählte nur noch die Shows, bis er aufhören konnte.

Eddies Zeit bei SNL steht in starkem Kontrast zu seinen Kinoerfolgen, bei denen er das Rampenlicht genoss. Filme wie "Nur 48 Stunden" und "Beverly Hills Cop" katapultierten ihn zum Hollywood-Star. Trotz seiner Unlust bei SNL gestand der Schauspieler später aber reumütig ein, dass er die Kollegen in dieser Zeit enttäuscht habe. "Ich entschuldige mich dafür", sagte er und zeigte sich ungewohnt selbstkritisch. Doch so schwierig diese Zeit auch war, sie legte den Grundstein für seine spätere Weltkarriere und prägte ihn in vieler Hinsicht.

Abseits von SNL und Leinwand stehen bei Eddie Murphy vor allem persönliche Beziehungen und Familie im Mittelpunkt. Der Schauspieler ist stolzer Vater von zehn Kindern, die ihm immer wieder Gelegenheit geben, die Prioritäten richtig zu setzen. Über seine ersten Erfahrungen vor der Kamera verriet Eddie 1984 begeistert, wie großartig es sei, sich selbst auf der Leinwand zu sehen. Auch mit Rückschlägen, etwa karrieretechnischen Tiefpunkten in späteren Jahren, ging er offen um. Sein selbstbewusstes Auftreten wird immer wieder durch Humor und Selbstreflexion ergänzt – das macht ihn nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch besonders.

Eddie Murphy, Schauspieler

Eddie Murphy, Schauspieler

Eddie Murphy, Schauspieler