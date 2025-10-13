Paul McCartney teilt süßes Foto mit Nancy zum Hochzeitstag

Paul McCartney (83) hat sein 14-jähriges Ehejubiläum mit seiner Ehefrau Nancy Shevell (65) auf besondere Weise gefeiert. Der legendäre Beatles-Sänger veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, das ihn und Nancy auf einer Bühne zeigt, scheinbar kurz vor einer innigen Umarmung. Unter das Bild schrieb er liebevoll: "Alles Gute zum Hochzeitstag, meine liebe Frau Nancy – Paul." Das Paar hatte sich 2007 kennengelernt und im Mai 2011 verlobt, bevor sie weniger als sechs Monate später in einer intimen Zeremonie in der Old Marylebone Town Hall in London heirateten. Nur enge Freunde und Familienangehörige waren damals dabei.

Paul und Nancy leben ein eher zurückgezogenes Beziehungsleben, teilen aber gelegentlich Einblicke in ihren Alltag. In einem Beitrag auf der offiziellen Beatles-Website im April erzählte Paul von ihrer gemeinsamen Zeit zu Hause. Dort erklärte er, dass sie es genießen, miteinander zu sprechen, gemeinsam Mahlzeiten zuzubereiten oder fernzusehen. Er fügte hinzu: "Wir sind eigentlich wie jedes andere normale Paar!" Während Paul oft vor dem Schlafengehen Biografien liest, schaut Nancy gern noch Serien zu Ende. Solche kleinen Einblicke zeigen ihre bodenständige und unkomplizierte Beziehung.

Nancy ist Pauls dritte Ehefrau, nachdem er 1998 seine erste Ehefrau Linda McCartney durch eine Brustkrebserkrankung verloren hatte. Mit Linda hat er vier erwachsene Kinder: Heather, Mary, Stella (54) und James. Aus seiner zweiten Ehe mit Heather Mills (57) stammt seine 21-jährige Tochter Beatrice. Nancy bringt zudem ihren Sohn Arlen aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Trotz ihrer prägenden Vergangenheit und bedeutsamen Karrieren sind Paul und Nancy vor allem eins: ein glückliches Ehepaar, das die kleinen, alltäglichen Momente miteinander schätzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul McCartney und Nancy Shevell, Februar 2009

Anzeige Anzeige

Instagram / paulmccartney Paul McCartney und seine Ehefrau Nancy

Anzeige Anzeige

Getty Images Nancy Shevell und Paul McCartney in Los Angeles, 2018