Michael Jacksons Erbe: Wie Paris das große Geld ausgibt

Paris Jackson (27), die Tochter des legendären "King of Pop" Michael Jackson (†50), hat im Jahr 2021 eine Summe von über 2.570.253 Euro aus dem Nachlass ihres Vaters erhalten. Zahlungsunterlagen zeigen laut US Weekly, dass Paris die großzügige Summe vor allem für Miete, Reisen und Steuern nutzte. Darüber hinaus investierte sie auch in ihre kreative Karriere, darunter Dreharbeiten für das Musikvideo zu ihrem Song "Let Down", der auf ihrem Debütalbum "Wilted" erschien. Für diese Produktion arbeitete sie mit der renommierten Firma FreenJoy zusammen, die bereits mit Größen wie Kendrick Lamar (38) und Travis Scott (34) kooperierte.

Neben ihrer Musik widmet sich Paris auch der Schauspielerei und zeigte sich in der Serie "American Horror Story" sowie im Film "Habit" an der Seite von Bella Thorne (27) und Gavin Rossdale (59). Um ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern, investierte sie in eine bekannte Schauspielschule in Hollywood. Das finanzielle Engagement stützt sich auf den Nachlass ihres verstorbenen Vaters, der nicht nur Paris, sondern auch ihren Brüdern Prince (28) und Blanket Jackson (23) regelmäßige Zahlungen für Ausbildung und Lebenshaltung zukommen lässt. Insgesamt verwaltet Michael Jacksons Nachlass heute Vermögenswerte im Wert von rund 675.119.945 Euro.

Paris' öffentliches Leben bleibt für ihre Fans eine spannende Mischung aus künstlerischem Ausdruck und Erinnerungen an ihren berühmten Vater. Mit ihrer Leidenschaft für Musik und Schauspiel zeigt sie immer wieder, dass sie als Jackson-Spross ihren ganz eigenen Weg geht. Dabei betont Paris gern, wie wichtig es ihr ist, aus eigener Kraft erfolgreich zu sein – und genau das lebt sie auch vor. Trotz ihrer kürzlichen Trennung strahlt sie nach außen Stärke aus und macht das Beste aus jeder Situation.

IMAGO / Starface Paris Jackson im Mai 2025

Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson