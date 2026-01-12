Meghan übernimmt in Ehe mit Prinz Harry wohl die Kontrolle

Insider raunen, Herzogin Meghan (44) habe in der Ehe mit Prinz Harry (41) längst das Ruder übernommen – und zwar bei nahezu jeder großen Entscheidung. Auslöser der neuen Diskussion ist ein Bericht des Magazins Star, wonach Meghan in der Beziehung das letzte Wort habe und Harry sich selbst bei Kleinigkeiten rückversichere. Demnach soll er sie sowohl vor einem geplanten Jungs-Trip als auch vor simplen Entscheidungen im Alltag um Zustimmung fragen: "Es ist bekannt, dass er alles mit ihr abklärt, egal ob es um einen Skiurlaub mit seinen Freunden oder einen Friseurbesuch geht", erklärte ein Insider. Die beiden, die seit Mai 2018 verheiratet sind und in Kalifornien leben, werden im Juli gemeinsam in Birmingham erwartet – für ein Vorab-Event, das einer Versöhnung dienen könnte, rund um die Invictus Games.

Die Hinweise auf Meghans Dominanz füttern jene Erzählung, die seit Monaten kursiert: "Er bespricht alles mit ihr", zitierte das Blatt einen Insider. Freunde sehen bei Harry demnach erste Anzeichen von Frust und fragen sich, ob das auf Dauer tragfähig ist: "Harry macht im Allgemeinen alles mit, was Meghan will, aber das bedeutet nicht, dass es ihm gefällt oder dass es auf Dauer so bleiben kann." Parallel wird konkret, wie ihr Sommer aussehen könnte: Für die Ein-Jahr-Countdown-Feier der Invictus Games 2027 wollen Harry und Meghan nach England zu König Charles III. (77) reisen. Laut The Sunday Times ist denkbar, dass auch Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) privat mit von der Partie sind – die Familie halte gemeinsame Termine, wann immer möglich, zusammen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Sicherheit: Nach Harrys Erfolg in der Frage staatlich finanzierter Schutzmaßnahmen könnte die Reiseplanung einfacher werden, sobald alle Freigaben final vorliegen.

Privat bevorzugen beide den Auftritt als Einheit – auch, wenn sie beruflich eigene Projekte verfolgen. Harrys Verbindung zu den Invictus Games reicht zurück bis zu deren Gründung und prägt viele seiner Termine, bei denen Meghan häufig im Hintergrund unterstützt. Für die Kinder versuchen die beiden, Reisen behutsam zu organisieren, Schulen und Routinen nicht unnötig durcheinanderzubringen. Meghans letzter Auftritt in Großbritannien liegt seit ihrem Besuch rund um die Gedenkfeier für Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022 zurück. Im Umfeld heißt es, Familienzeit habe Priorität. Nach all den Jahren des Zwists und der Unstimmigkeiten scheint eine Versöhnung wieder in greifbare Nähe zu rücken. Auch wenn die Queen das viel diskutierte Zwischenmodell der in den USA lebenden Royals zu Lebzeiten nicht geduldet habe.

Anzeige Anzeige

Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II. im Jahr 2018