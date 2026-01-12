Andrew gibt Prinzessin Kate Schuld an seinem royalen Drama

Der ehemalige Prinz Andrew (65), der nun unter dem Namen Andrew Mountbatten Windsor lebt, sieht rot! Nach seinem dramatischen Absturz aus der königlichen Familie hat sich der Bruder von König Charles III. (77) offenbar ein neues Feindbild ausgesucht: Prinzessin Kate (44). Wie ein Palast-Insider jetzt gegenüber Heated World UK enthüllt, sei Andrew völlig besessen von der Vorstellung, dass die Ehefrau von Prinz William (43) seinen Rauswurf orchestriert habe. Der gefallene Royal könne es einfach nicht verkraften, dass er seine Titel verloren habe und aus der Royal Lodge gedrängt worden sei. Statt die Verantwortung für seine eigenen Skandale zu übernehmen, suche er nach einem Sündenbock. "Er redet ständig davon, wie sie eine 'stille Attentäterin' ist, die heimlich die Strippen zieht und William gegen ihn aufhetzt", verrät die Quelle.

Andrew habe eine spezifische Theorie entwickelt, wonach sein Neffe William nicht mehr eigenständig handle. Der Ex-Prinz sei davon überzeugt, dass Kate einen erheblichen Einfluss auf Williams Entscheidungen ausübe, besonders in Bezug auf Familienangelegenheiten. Diese Sichtweise habe sich entwickelt, nachdem Andrew bemerkt habe, dass sich Williams Verhalten ihm gegenüber verändert habe. "Er hat diese Überzeugung, dass William von ihr kontrolliert wird, dass sie ihm ins Ohr flüstert und ihn gegen sein eigenes Blut aufbringt", berichtet der Insider weiter. Andrew soll gegenüber Vertrauten geäußert haben, Kate sei "viel mächtiger, als sie vorgibt zu sein", während sie ein "ruhiges öffentliches Image" aufrechterhalte. Besonders schmerzhaft für Andrew sei dabei die Erinnerung an bessere Zeiten, als er glaubte, ein gutes Verhältnis zu Kate gehabt zu haben. "Sie war immer sehr höflich und herzlich, er glaubte, dass sie ihn wirklich mochte", sagte die Quelle und ergänzte: "Jetzt schenkt sie ihm keine Beachtung mehr, und er sieht das als bewusste Ausgrenzung ihrerseits und als Versuch, ihn mit ihrem Einfluss an den Rand zu drängen."

Der Insider betont jedoch ausdrücklich, dass die Entscheidung, Andrew die Titel zu entziehen, bei König Charles lag – vor dem Hintergrund der Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) und den Vorwürfen von Virginia Giuffre (†41). William hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihm ein geschlossener Familienkurs ist, besonders in heiklen Zeiten. Bei Kate gilt der Fokus seit jeher der Familie und den drei Kindern, die sie mit Prinz William großzieht. Freunde beschreiben die Prinzessin als jemanden, der Konflikte ungern öffentlich austrägt und im Alltag klare Grenzen zieht – ein Verhalten, das sie auch jetzt beibehalten soll, während hinter den Kulissen die Wogen hochschlagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Königin Camilla im Jahr 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew